Rivera: "Se ha producido una rebelión, y eso es un delito"

En una inusualmente despoblada sala de prensa del Congreso, ya que toda la atención estaba puesta en el Senado, y con las banderas española y europea colocadas expresamente para la ocasión, Albert Rivera comparecía este viernes poco después de que el Parlamento catalán proclamase la independencia, para confesar haber sentido "vergüenza" como ex diputado de la cámara autonómica, y para afirmar, mezclando el español, el catalán y el inglés que "Cataluña és la meva terra, España mi país y Europa is our future".

El presidente de Ciudadanos mostraba de nuevo su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el único objetivo de convocar cuanto antes elecciones anticipadas en Cataluña, no sin dejar de recordar las "dudas" que tanto el Gobierno como el PSOE han expresado en diversos momentos de los últimos meses sobre el particular.

También denunciaba el "intercambio de cromos" que habría negociado hasta el ultimo momento el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que "los demócratas no podemos permitir la impunidad de los que cometen delitos", afirmaba en relación a las diversas informaciones que apuntaban, incluso, a que en esa negociación hubiera entrado la pena de prisión preventiva que cumplen los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Refiriéndose, en concreto, a lo que en ese momento acababa de ocurrir en el Parlamento autonómico de Cataluña, Rivera era tajante: "Hoy lo que se ha producido en el Parlamento de Cataluña es una rebelión, y una rebelión es un delito, no es un gesto heroico, es un gesto cobarde". El líder centrista no dudaba en calificar de "caciques" a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y también les tildaba de "cobardes" por la votación secreta de la independencia.

"Neutralidad y libertad en la campaña electoral"

De cara al futuro inmediato, Rivera se refería a la "comisión gestora" que ocupará temporalmente el papel del Gobierno de Cataluña, que a su juicio debería tener como labor prioritaria garantizar "que hay neutralidad en la campaña, que podemos votar en libertad, que no hay candidatos que son perseguidos por no ser separatistas como estamos viendo, que habría papeletas de todos los partidos".

Ciudadanos ha convocado de urgencia a su Consejo General, el máximo órgano de la formación naranja entre congresos, para este mismo sábado, en una reunión en la que Rivera fijará postura sobre la aplicación concreta del 155. El domingo, el líder centrista y al jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, asistirán en Barcelona a la manifestación de Societat Civil Catalana, con el lema "Todos somos Cataluña".