El abogado de Puigdemont no descarta que el expresidente acabe en prisión

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, no descarta que el hasta ahora presidente catalán pueda acabar en prisión, aunque ha asegurado que esa sería una situación extrema.

En una entrevista emitida este sábado en Rac1, el abogado se ha referido a la querella por rebelión que va a presentar este lunes la Fiscalía General del Estado contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que permitieron que se votara la secesión. Cuevillas considera que no se debería admitir a trámite porque el delito de rebelión debe implicar necesariamente la violencia.

También ha puesto en duda que este caso sea competencia del Tribunal Supremo y en su opinión, la competencia recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: "Quiero mantener un hilo de esperanza de que dentro del Tribunal Supremo habrá una serie de magistrados que tendrán suficiente vergüenza como para no aceptar esto. Esto no es rebelión, porque exige violencia, que no se ha dado. Además la competencia sería del Tribunal Superior de Justicia y no del Supremo".

El delito de rebelión, tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes, especifica que son culpables de este delito "los que se alzaren violenta y públicamente", aunque también prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión e inhabilitación absoluta para "los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión".

El abogado considera que la estrategia que está llevando a cabo el fiscal contra Puigdemont es la misma que se realizó en su día con los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. Y también ha avisado de que otro de los que podrían acabar en prisión es el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero.