El discurso de izquierdas que molesta al PCE y Podemos

El exsecretario general del Partido Comunista de España (PCE) Francisco Frutos ha sido uno de los grandes protagonistas de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) que ha recorrido este domingo las arterias principales de la Ciudad Condal. En un encendido discurso durante el acto final de la marcha constitucionalista, Frutos, -hablando en nombre de la "izquierda no nacionalista"-, ha recriminado su actitud a lo que ha denominado como "la izquierda que le baila el agua a los nacionalistas". "Esta izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los nacionalistas, ¿qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la izquierda real?", ha asegurado ante los aplausos del millón largo de asistentes que según la organización han acudido al evento.

Una crítica demoledora al partido que dirigió, -y de paso también a Podemos-, y que ya ha respondido la actual dirección comunista. A través de las redes sociales, el PCE ha manifestado que Frutos no les representa. "Desde el Comité Federal reprobamos su actitud", han señalado mediante un tuit. Su presencia en la manifestación de hoy también ha sido criticada por el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a través de Twitter.

"Soy un 'botifler'"

"Permitidme -ha continuado- que utilice un poco el lenguaje del adversario. Yo soy un 'botifler', soy un traidor a las mentiras, a las historietas que os inventáis cada día desde 1714 a todas las demás. Yo soy un 'botifler' contra el racismo que estáis creando, el racismo identitario. Soy un 'botifler' contra el dogmatismo sectario que preconizáis e intentáis aplicar a toda la sociedad y, además, soy un 'botifler' porque nunca justificaré las corrupciones".

Frutos ha terminado su discurso citando al poeta catalán Salvador Espriu para subrayar que "diversos son los hombres y diversas son las hablas", y a Antonio Machado, quien en uno de sus textos decía sobre Cataluña y Barcelona: "Un amor que conversa y razona, sabio y antiguo, diálogo y presencia".

Josep Borrell

El exministro socialista Josep Borrell ha tomado el relevo a Frutos en el uso de la palabra, en una intervención que también ha sido muy comentada. El que fuera presidente del Parlamento Europeo se ha referido a la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre como una "oportunidad de oro" para "echar al Gobierno nacionalista" de Cataluña. Además, Borrell ha pedido a la justicia que actúe contra los que "han hecho daño", entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. A este último lo que ha calificado de "totalitario absoluto". De la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha dicho que es la "emperatriz de la ambigüedad".

Borrell ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha expresado su esperanza de que en el futuro se restablezca la unidad en Cataluña. "Es el momento de tener la cabeza fría para afrontar las dificultades que vienen. Nos tenemos que comportar como ciudadanos civilizados de un pueblo que debe recoser sus heridas si queremos seguir viviendo juntos", ha indicado.

Piqué, Freixes, Ovejero

Previamente a Borrell y Frutos intervinieron en el acto otros destacados personajes de la vida política, intelectual y universitaria de Cataluña. En un mensaje grabado, el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué ha pedido recuperar la unidad en una Cataluña de la que no sobra nadie frente a un "independentismo minoritario" que ha "pervertido el orden constitucional.

El que también fuera presidente del PPC ha hecho un llamamiento a "prepararse para que de las próximas elecciones salga un escenario en que todos podamos recuperar el seguir unidos". Por su parte,la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixes, ha lanzado en su intervención una invitación a las formaciones constitucionalistas a "ir todos juntas, con acuerdos sólidos para superar los obstáculos que el sistema electoral presenta".

En el acto también intervino el escritor y catedrático, Félix Ovejero.