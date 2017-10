El diario El Mundo publica la primera encuesta sobre intención de voto tras la convocatoria electoral anunciada por el presidente del Gobierno el pasado viernes con la activación del artículo 155. Según el sondeo realizado por Sigma Dos, los independentistas catalanes perderían la mayoría absoluta.

ERC, PDeCAT y la CUP sólo llegarían a los 65 diputados, siete menos que los que tienen actualmente y a tres de la mayoría absoluta. De momento no se sabe si los partidos independentistas reconocerán que Cataluña no es una república independiente como anunció el expresidente Carles Puigdemont y acudirán a la cita electoral del 21D. La CUP de momento ya ha dicho que no van a acudir a los comicios.

El sondeo revela que ERC ganaría las elecciones con el 26,4% de los votos y entre 41 y 43 escaños. El descalabro del PDeCAT y la CUP impediría a la formación de Oriol Junqueras reeditar la mayoría que obtuvieron en el año 2015 bajo las sigas de Juntos por el Sí. La formación heredera de Convergencia se quedaría con menos del 10% de los votos y entre 13 y 15 diputados. Los anticapitalistas perderían un 2% de los votos y pasaría de 10 representantes a 7.

Por el contrario, Ciudadanos sigue subiendo en la intención de voto. También sube el PSC y en menor medida el PPC, lo que en total les otorgaría el 43,4% de los votos frente al 42,5% del bloque independentista.

La formación liderada por Inés Arrimadas volvería a ser el principal partido de la oposición. Sumaría entre 1 y 3 escaños acercándose el 20% de los votos. La subida más abultada la experimenta la formación de Miquel Iceta, que dejaría atrás el peor resultado de su historia obtenido en las pasadas elecciones y se recuperaría con entre 4 y 6 representantes más, hasta los 20 o 22. El PP de Xavier García Albiol, que fue proclamado candidato por su partido este sábado, crecería en porcentaje de voto pero se mantendría entre los 10 y 12 respresentantes frente a los 11 actuales.

Con estos resultados la llave de la gobernabilidad en Cataluña la tendría Cataluña Sí se Puede. La formación satélite de Podemos pasaría de los 11 a los 13 diputados y serían los que elegirían qué bloque gobernaría: el de los independentistas o el de los constitucionalistas.