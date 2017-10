Demoledor vapuleo de PP y Cs al PSOE por su (no) oposición al Gobierno de Carmena

El PP había pedido la comparecencia de la alcaldesa de Madrid para que explicara en el Pleno del Ayuntamiento su valoración acerca del acuerdo suscrito con el PSOE. No obstante, a pesar de lo acordado en la junta de portavoces, no fue Manuela Carmena la que intervino sino su mano derecha, Marta Higueras, que explicó en cuatro minutos escasos ese pacto. Según Higueras, el equipo de Gobierno está "en plena ejecución" de los acuerdos suscritos con el PSOE, ya que "todos los concejales" de Ahora Madrid prestan "especial atención" a estas medidas.

"Se presentó este acuerdo a bombo y platillo y la señora Causapié lo presentó como la materialización del pacto de investidura", recordó el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida. "Hicieron un pacto de investidura en virtud del cual en vez de votar a Carmona votaron a Carmena. Fue incumplido durante 18 meses y tuvieron que hacer un nuevo acuerdo. Y hay un segundo acuerdo que también está siendo incumplido", denunció. "Pero es que estamos seguros de que habrá un tercer acuerdo que lo firmará Manuela Carmena y posiblemente Purificación Causapié y que será incumplido nuevamente", vaticinó.

Llegó el turno de la portavoz de la formación naranja, que quiso centrar su comparecencia en los socialistas. "¿Y qué hace el PSOE? Es que esta comparecencia sería para ustedes y no para el Gobierno de Ahora Madrid". Así, Begoña Villacís comenzó afeándoles su abstención en la propuesta de Ciudadanos de apoyar a los concejales de Cataluña.

"No consiguen ni sonrojarles"

"El gran problema que está teniendo el Ayuntamiento de Madrid es el Partido Socialista", sentenció Villacís, que recordó cómo en 2015 "la gente decidió que dejaran de existir las mayorías absolutas". A pesar de esto, en el Consistorio de la capital "parece que tengamos una mayoría absoluta porque ustedes está comportándose como si formaran parte del Gobierno". Y Ahora Madrid "desoye sistemáticamente cada una de las cosas que pactan con ustedes". De esta manera, afirmó, "se esfuerzan en no cumplir" el pacto al que llegaron las dos formaciones de izquierda. "No consiguen ni sonrojarles". Ahora Madrid "no espera oposición del PSOE".

Begoña Villacís pasó entonces a relatar algunos de los incumplimientos de lo pactado. "Eliminación de gerentes de distrito, nada. Presupuestos participativos, llevan solo un 2% ejecutado. Reequilibrio territorial, 13% ejecutado. El reglamento de vivienda está por salir. Oficina Antifraude, afortunadamente no la han hecho. Tarjeta de vecindad, afortunadamente no la han hecho. Banda sinfónica, ¿tiene edificio rehabilitado? No. ¿Tenemos ya el proyecto del Templo de Debod, no, verdad? No. ¿Está funcionando ya el teatro Daoiz y Velarde?, ¿no, verdad?, ¿tenemos ya el catálogo de edificios protegidos? No. Llevan ustedes dos años y medio en el Gobierno. Sin son ustedes incapaces de cumplir, no lo pacten. ¿Cómo quieren que confíen los madrileños en ustedes?", les preguntó. Y a los socialistas, nuevamente, les dijo: "Deberían ser conscientes del papel que están llamados a hacer, comportarse como el Partido Socialista que es el partido que está condicionando, y sobre todo manteniendo, la alcaldía a Ahora Madrid y ser un poco más exigentes o menos complacientes".

Escoció mucho a los socialistas la intervención de la portavoz centrista. Fue su portavoz, Purificaicón Causapié la encargada de darle réplica, y no su edil Érika Rodríguez, tal y como le constaba a Manuela Carmena. "De los compromisos que hizo Cifuentes con ustedes no se ha cumplido ni el de I+D+i, ni la estrategia de Turismo; crece la lista de espera, no se afronta la política industrial ni la política de empleo... han decidido ser cómplices y esa es su decisión y su responsabilidad", le espetó a Villacís. "Estamos aquí para mejorar la vida de los madrileños con propuestas concretas; vamos a pelear para un bono cultural para jóvenes, y porque haya transparencia en este Ayuntamiento, y por una Oficina Antifraude, y por todo lo que creemos que es importante en esta ciudad", reivindicó después..

Causapié reconoció que han llamado la atención al equipo de Gobierno municipal "sobre el retraso en la construcción de escuelas infantiles". "Vamos a ser muy exigentes con este Gobierno, pero siempre para construir y no destruir... Vamos a ser los primeros en pelear cada medida", aseguró, para explicar a continuación que ya existe un sistema de seguimiento del acuerdo a través del cual Ahora Madrid y PSOE se reúne "de forma permanente".

El estado del acuerdo AM-PSOE

Pero el calvario no había terminado para el PSOE. Faltaba aún una segunda intervención de Martínez Almeida, que relató área a área el estado del cumplimiento del acuerdo con Ahora Madrid:

. Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto. "Siete medidas; incumplidas cuatro. El señor (Nacho) Murgui no ha descentralizado absolutamente nada. Los presupuestos participativos tienen un nivel de ejecución del 2,51%. Otro exitazo del acuerdo con con el grupo municipal socialista".

. Área de Equidad y Derechos sociales. "Trece medidas; seis incumplidas. ¿Dónde está el plan para garantizar los suministros básicos de luz y agua?; ¿dónde está el eliminar las trabas burocráticas a las prestaciones sociales, señora Higueras, que nos ha dicho una frase tremenda que es que ‘hay muchos acuerdos que son materialmente imposibles de ejecutar’. ¿Y por qué los incluyeron en el acuerdo, señora Higueras? Y no sé que es peor, si que usted incluyera acuerdos imposibles de ejecutar o que el PSOE volviera a hacer el canelo, permitiendo que se incluyeran acuerdos que son imposibles de ejecutar. ¿Dónde está el programa de acompañamiento a mayores de 80 años que viven solos?".

. Área de Cultura y Turismo. "Yo lo siento, señora (Mar) Espinar (PSOE), su discurso es duro, contundente, pero es que los hechos no le acompañan. De 19 medidas, ha incumplido 12. No ha actualizado el plan estratégico de turismo; no hay un teatro de autómatas; sigue sin recuperar los pabellones de la Casa de Campo. Eso sí, señora Espinar, en el próximo acuerdo yo apelo a su condición de atlética: si Manuela Carmena consiguió que la final de la Champion en el 19 fuera para el Wanda Metropolitano, puede conseguir que ganemos la primera copa de Europa", dijo con ironía Martínez Almeida. "Métalo en el próximo acuerdo; al fin y al cabo puede ser una meta tan imposible como todas las demás que están en ese acuerdo".

. Área de Empleo. "Siete medidas comprometidas, cuatro incumplidas: plan de rehabilitación de áreas empresariales y polígonos industriales para fomentar el empleo. Por cierto, esto de los polígonos industriales, señora (Mercedes) González (PSOE) usted se tiene que acordar cómo nos decía en comisión el señor Calvo ‘jamás va a haber enajenación de patrimonio público’".

. Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Otra vez dirigiéndose a la socialista González le dijo: "usted no se creía lo que estaba firmando, reconózcalo. No me creo que usted se creyera que el señor Calvo iba a iniciar la revisión del Plan General (de Ordenación Urbana) o que iba a actualizar el catálogo de elementos protegidos. Era absolutamente imposible, usted lo conoce", le dijo. "25 medidas comprometidas, 19 incumplidas".

. Área de Medio Ambiente y Movilidad. "Ocho medidas, cuatro incumplidas. ¿Dónde están los aparcamientos disuasorios? Implementación de un sistema de contaminación atmosférica con al menos 48 horas de antelación, ¿dónde está?".

. Área de Seguridad. "Ocho medidas, seis incumplidas. ¿El trasladar a instalaciones dignas a las Unidades Integrales de Distrito que siguen en prefabricados lo vamos a conseguir en algún momento dado?, ¿cree que es posible? ¿La convocatoria para incrementar el número de médicos y ATS para el Sámur de Protección Civil lo han cumplido ustedes?".

"Y ésta es fascinante, la política de vivienda de este Gobierno. Los que venían a solucionar la emergencia habitacional que suprimieron la Oficina antidesahucios al año porque ya no había necesidad en esta ciudad", recordó el portavoz del PP. "4.000 viviendas, señora Causapié, y han iniciado 19".

. Área de Igualdad. "¿Dónde está el plan de convivencia de la ciudad y los distritos? Cuatro distritos: Salamanca, Moratalaz, Puente de Vallecas y Carabanchel no tienen iniciados absolutamente ningún proyecto. Hortaleza, Villa de Vallecas y San Blas tienen un proyecto finalizado. El nivel de ejecución presupuestaria es de poco más de un 7%", señaló Martínez Almedia.

"Son el Partido Socialista. ¿De verdad van a seguir asumiendo que esta bancada les siga tomando el pelo?", concluyó el portavoz del PP. Las caras de los socialistas durante ambas intervenciones fueron un poema. Por su parte, los ediles de Ahora Madrid rara vez despegaron su mirada del móvil.