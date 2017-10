Iglesias carga contra el "fascismo que ha perdido la vergüenza y que ha salido a la calle"

Con un aurresku fusionado con flamenco, así comenzó el acto organizado por Podemos este lunes por la noche en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el que pretendían tapar los problemas internos que asolan a la formación. En este encuentro, marcado en un principio por el carácter festivo, Iglesias lanzó una dura acusación. Después de que miles de personas se manifestaran este domingo ino por las calles de Barcelona a favor de la Constitución y de la aplicación del artículo 155, el líder de Podemos cargó contra "ese fascismo que ha perdido la vergüenza y que ha salido a la calle".

"No aceptamos que los corruptos se pretendan apropiar de la palabra España. No tenemos ningún miedo a ese fascismo que ha perdido la vergüenza y que ha salido a la calle, no a defender la patria sino a los corruptos y delincuentes. A nosotros no nos dan lecciones de cómo ser buenos españoles ni los corruptos ni los fascistas ni los que entregaron la soberanía de nuestra patria cambiando el artículo 135 de la Constitución, ni los que hicieron presidente a Mariano Rajoy", dijo en su intervención.

Ambiente festivo

Pero, antes de estas palabras, Podemos había intentado darle un aire de celebración a la cita a pesar de que en el partido morado no están para fiestas. Hubo bailes regionales, música, incluso niños leyendo poesía.

Todo ello, en el peor momento para el partido en el que los problemas se les multiplican. Hace tan solo unos días, la que fuera fundadora del partido, Carolina Bescansa, cargaba contra Iglesias diciendo que, en estos momentos, a Podemos le estaba "faltando ese proyecto político para España". "A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles, y no solamente a los independentistas", aseguraba la diputada.

Días después, eran los representantes de Podem en Cataluña los que provocaban una nueva polémica. El pasado viernes, durante la votación secreta en el pleno del Parlamento catalán, su líder en esa comunidad, Albano Dante Fachin, no quiso enseñar su voto a la independencia. Esto sembró la duda en la formación de los círculos ya que la coalición Cataluña Sí Que Es Pot tiene 11 miembros y hubo 10 votos negativos y dos abstenciones. Todos enseñaron su papeleta salvo Albano Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez.

Y este domingo por la tarde, llegó la gota que colmó el vaso. El sector anticapitalista, del que forma parte Albano Dante Fachin, emitió un comunicado en el que reconocían la "nueva República catalana". Este texto hizo estallar a Podemos. Iglesias intervenía por la noche su dirección en Cataluña, acababa con el poder de la dirección y convoca una consulta entre sus bases. Y este lunes por la mañana, lanzaba el siguiente aviso: aquellos miembros del sector anticapitalista que respalden el comunicado en el que este domingo se reconoció la "nueva República catalana" están "políticamente fuera de Podemos".

Precampaña

A pesar de todos estos desencuentros, Podemos celebró en el Círculo de Bellas Artes lo que se puede considerar su "primer acto de precampaña" para el 21 de diciembre. Con el candidato de Ada Colau, Xavier Domènech, en la primera fila, el líder de Podemos dijo que "la mayoría del pueblo español quiere un referéndum legal y con garantías. España es mejor que esos falsos patriotas que envuelven sus crímenes en banderas".

"El independentismo ha fracasado pensando que se podían independizar de Rajoy. Del PP no es fácil independizarse, hay que sacarles del Gobierno democráticamente", aseveró Iglesias para después insistir de nuevo en sus críticas al PP: "Esos son los que se envuelven en la bandera de todos tratando de que limpie las manchas de su corrupción. Que no manchen la palabra España ni la palabra patria con sus sucias manos manchadas de crímenes y de corrupción", gritó desde el escenario.

También tuvo palabras para Felipe VI: "A Felipe de Borbón le quiero preguntar que si aceptaría que la Ley se le aplicara con todo el rigor a su hermana y a su padre. ¿Aceptaría como español someterse a la ley de la misma manera que todos los ciudadanos de este país? Para hablar de la ley hay que aceptar someterse a ella". "Los que dicen que España es uninacional no entienden España, no son españoles, son monárquicos", reprochó el secretario general de Podemos.