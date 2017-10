José Domingo: "La irresponsabilidad del independentismo nos ha hecho más fuertes"

El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, José Domingo, ha dicho este lunes en Es la mañana de Federico de esRadio que "la irresponsabilidad del independentistmo" ha unido "más que nunca" a los constitucionalistas y "nos ha hecho más fuertes".

Domingo ha dicho que "lo que ha ocurrido durante todo este mes en Barcelona y en Cataluña es espectacular. En pueblos del interior ves banderas de España en los balcones. Eso era muy difícil". "El cambio social ha sido espectacular", ha insistido.

El vicepresidente de SCC ha contado que este domingo se encontró con "gente que votaba a Convergencia y que estuvo en la manifestación", añadiendo que las "esperanzas" deben materializarse con unas elecciones, aunque ha reconocido que la situación "es muy compleja" y que "desalojar al nacionalismo va a costar mucho".

Domingo ha dicho que "gracias a la irresponsabilidad del independentismo", los constitucionalistas están "más unidos que nunca" y "nos han hecho más fuertes". "La incertidumbre, en este momento, la tienen los independentistas: no saben si tienen presidente o no; si tienen consejeros o no...".

Finalmente, sobre el 155, ha dicho que "no sé hasta dónde se llevará. Hoy ocupan el espacio los secretarios de Estado en Barcelona. No sé cuál será el desarrollo de estos días. Lo que sí es evidente es que se ha puesto de manifiesto que el Estado está presente en Cataluña".