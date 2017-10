'Kichi', a Iglesias: "No se puede pedir democracia, negociación y diálogo si no se empieza por casa"

Este domingo, tras el comunicado de la corriente anticapitalista de Podemos en el que reconocían la "República catalana", algunos dirigentes del partido de esa familia como Teresa Rodríguez o José María González ‘Kichi’ miraron más por su puesto que por su facción dentro de la formación. Así, el alcalde de Cádiz y la dirigente andaluza, tras ver el revuelo que había provocado ese texto, y las posibles consecuencias que esto les podía suponer, enviaron una nota de prensa en la que se desmarcaban del escrito.

Pero este lunes, al ver la reprimenda que les estaba cayendo a algunos de sus compañeros de corriente como Albano Dante Fachín o Miguel Urbán, José María González ‘Kichi’ ha querido romper una lanza por ellos avisando a Pablo Iglesias y los suyos de que "no puede uno pedir democracia, negociación y diálogo si no se empieza por casa".

"Me gustaría tener un conocimiento más profundo, sólo he visto algo en Twitter, pero no se puede pedir democracia y diálogo si no se empieza por casa. El diálogo debe estar en todas las esferas de la vida, dentro de Podemos y también fuera", eran las palabras del alcalde de la ciudad andaluza. "Yo pertenezco, quizá, a una parte minoritaria, que es legítima, y que mi organización consiente. No somos robots", ha añadido.

Eso sí, el alcalde de Cádiz quiere mantener su mando en plaza por lo que, después de este aviso, ha dejado claro que él no reconoce la república catalana, como sí hizo ayer la corriente anticapitalistas a la que él pertenece.

González se ha mostrado de acuerdo con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando dijo que "hay que estar al lado del ochenta por ciento de la población catalana que quería expresarse en la calle", por lo que rechaza las "vías rápidas y las declaraciones unilaterales".

Iglesias se mantiene

Y mientras tanto, Iglesias y los suyos se mantienen en sus trece. El que no se desmarque de ese comunicado, en el que los anticapitalistas reconocen la nueva república catalana, esta desautorizado y fuera de Podemos.

Entre los que aún no han criticado ese texto, además del secretario general en Cataluña Albano Dante Fachin – uno de sus impulsores-, está una de las caras más conocidas entre los anticapitalistas: Miguel Urbán.

Fuentes del partido explican a esRadio que si Urbán no se distancia públicamente, como han hecho Teresa Rodríguez y José María González ‘Kichi’, "estaría desautorizado como uno de los responsables del comunicado".

ERC o la CUP

En unas declaraciones a la Sexta, Pablo Iglesias ha llegado a invitar a Albano Dante Fachin a que abandone Podemos y "siga su propio camino" si se siente más "cercano" y "más cómodo" en otras, como ERC o la CUP.

"Si hay compañeros que sienten más cómodos en ERC o la CUP, yo creo que deben trabajar políticamente en esos espacios", ha señalado. "Los compañeros" que "políticamente" están más cerca de otras posiciones "son libres de cambiar de partido cuando lo deseen: Podemos y Podem no somos independentistas", ha insistido una y otra vez.