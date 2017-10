El conde de Godó pide ahora que la calle "no se caldee" tras azuzar las Diadas

El Mundo titula: "Orgullo de España". "Más del 55% de los catalanes está en contra de la independencia". Y hasta se dejan ver. Dice el editorial que "el clamor de la Cataluña que no se resigna ante la mutilación de sus derechos y libertades asestada en el parlament supone el feliz despertar de la resistencia, tras años de hegemonía nacionalista". Federico Jiménez Losantos pide "ir a votar. Los partidos no lo merecen, pero España sí. Y para España sería un éxito internacional ganar unas elecciones catalanas libres, aunque no limpias, porque no pude serlo con la TVColpe3 que el PSC se empeña en mantener". Bueno, a lo mejor TV3 no es tan gallito con la Cataluña silenciada a gritos en la calle. Pepe García Domínguez disfruta como un niño con zapatos nuevos. "Sin TV3, sin Omnium, sin la ANC, sin autocares, sin consignas, sin bocadillos, sin coreógrafos, sin orden, sin concierto, sin tractores y sin miedo", tan contentitos ellos con sus banderas españolas y catalanas, que hay que ver lo de moda que se han puesto las banderas. Pepe García se regodea con el "golpe bajo que les acaba de propinar" Rajoy a los indepes. "Ellos esperaban tanques y el otro, con alambicada retranca galaica, les ha enviado urnas. Urnas, muchas urnas (…) Con razón andan noqueados". En la manifestación de ayer estaba, "sí, la Cataluña de los botiflers". Y eran muchos. "Lo que ha conseguido Puigdemont ha sido llenar Barcelona de banderas españolas". Todo un logro, sí señor. Santiago González destaca la presencia de Iceta, que se "negó con un mohín a asistir a la manifestación del día 8". Esta vez se apuntó al carro, "tan ufano en primera fila". Haciendo campaña. Vergüenza, le debería de dar. Y, oye, ¿dónde estaba Pablo?

El País: "Multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España". El incalificable Xavier Vidal Folch, que recomendó a los golpistas que se aferraran a la mentira de la brutalidad policial, dice hoy, en línea con Cebrián el sábado, que "nada hay más zahiriente que unos fachas gritando en la manifa de Madrid: "Puigdemont a prisión", o "al paredón". Ya estamos con los fachas a vueltas. El editorial alaba que "sin la estructura, financiación ni apoyos institucionales de los que ha gozado el procés, Sociedad Civil ha demolido el mito independentista de que el pueblo catalán aspira a la ruptura. Después de ayer, el procés no podrá nunca más usurpar como ha hecho hasta ahora el nombre de Cataluña (…) La de ayer fue una nueva derrota del secesionismo que puede preludiar la que le pueden infligir las urnas del 21 de diciembre". "Los constitucionalistas no son unos extremistas anticatalanes de extrema derecha",dice a modo de bofetón a Cebrián y a Vidal Folch.

ABC muestra "el verdadero seny" en la manifestación de ayer. También el editorial cree que "ayer se demostró que la realidad era otra, un ejemplo de pluralidad, convivencia y concordia frente al discurso de frustración y enfrentamiento del separatismo". Y sueña con que en "las elecciones debe fructificar políticamente en una mayoría parlamentaria alternativa al nacionalismo (…) Socialistas y populares deben demostrar que pueden pactar entre ellos". Bieito, ¿de verdad ves a Iceta pactando con Albiol? Necesitas unas vacaciones. El PSOE odia al PP, a ver si nos vamos enterando.

La Razón dice que "Votarem". "Los mossos no permiten al exgovern entrar en sus despachos". Pues alguno ha entrado. El editorial dice que ayer "quedó claro que hay una Cataluña que se siente parte de España. Una Cataluña que ha estado silenciada, que no se sentía representada por la Generalitat". La manifestación dejó claro "que hay una necesidad de cambio, de romper la asfixiante hegemonía del nacionalismo". ¡A votar! Y hay buenas noticias. Ussía ha resucitado. Le dedica su vuelta a Puigdemont, al que llama "Moechandón". "Moechandón se va a llevar la peor parte, y muy merecida por cierto". No cantes victoria, a ver si vas a tener una recaída cuando se vaya de rositas.

La Vanguardia dice que "PDeCAT y ERC asumen que deberán concurrir al 21-D". A la manifestación le dedica la foto y un pie. El editorial, muy crítico con la "actitud vergonzosa" y de "engaño al país entero" de los separatistas el viernes, dice que "es muy políticamente deshonesto dejar la responsabilidad de defender la nueva legalidad a los ciudadanos desvalidos, mientras los diputados se cubren las espaldas". Es lo que llevan haciendo cinco años. Y el mismo periódico que ha exaltado las Diadas, dice ahora que "hay que relajar las calles", que "hay que evitar que este antagonismo se caldee". Claro, ahora que las han tomado las personas a las que habéis pisoteado, ahora hay que calmar las calles. Pero qué cara más dura tiene este dichoso conde.