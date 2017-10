Deserción masiva: sin noticias de Puigdemont y Junqueras en la Generalidad

Áspero trance para los Mossos d'Esquadra. Deben controlar que los exconsejeros de la Generalidad y su personal de confianza sólo retiren de los despachos sus efectos personales y acompañarles a la salida. En caso de que opongan resistencia, la orden es que levanten acta y comuniquen la negativa a las autoridades judiciales. Los desobedientes incurrirían en un delito de usurpación de funciones. Un notable despliegue de la policía autonómica controla los accesos al palacio de la Generalidad. En las consejerías se personan parejas de mossos para comprobar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 155 de la Constitución.

Muchos ex cargos de confianza han acudido a primera hora de la mañana a sus puestos. El equipo que ha gestionado la comunicación del Govern, así como el ex secretario general de Enseñanza, el de Agricultura o el núcleo de confianza de Oriol Junqueras, están entre ellos. Algunos portaban maletas de mano. La instrucción de Interior es que los cesantes tengan un margen para las despedidas y últimas palabras, que el desalojo se lleve a cabo de manera discreta, a ser posible sin escándalos.

El 'Govern', en Instagram

Carles Puigdemont ha colgado una foto en Instagram con la que daba a entender que se encontraba en el palacio de la Generalidad. No consta que esté en Barcelona. Ni siquiera ha acudido a la reunión de su partido, el PDeCAT, que congregó a partir de las diez y media a la plana mayor convergente, Artur Mas y Santi Vila (que se apeó del gobierno catalán horas antes de la proclamación de la república) incluidos.

Junqueras tampoco ha hecho acto de presencia en la consejería de Economía. Sí acudió a la Ejecutiva de ERC.

El que fuera embajador en Bruselas ha acatado su cese en una carta. El exjefe de la embajada de la Generalidad en Madrid, Ferran Mascarell, se muestra dispuesto a pleitear por su cargo invocando incluso la Constitución. Abrieron la senda los cargos políticos de los Mossos y el exmayor Josep Lluís Trapero. Los irredentos sólo cuentan con el ejemplo de Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, que se ha personado esta mañana en su despacho y lo ha abandonado sobre las diez para acudir a la ejecutiva del PDeCAT. Advierte a través de Twitter que no acepta el cese y cuelga una foto en la que se le ve mirando la pantalla del ordenador y con un ejemplar de hoy del diario separatista El Punt Avui en cuya portada dice "A la feina". Según Rull, sigue "ejerciendo las funciones que nos ha encomendado el pueblo de Cataluña". La consigna es "Seguim!". Una decena de personas que decían pertenecer a un "Comité de Defensa de la República" han aplaudido al político nacionalista a su salida de la consejería.

Forcadell desiste

Carme Forcadell se mantiene como presidenta de la cámara catalana hasta la celebración de las elecciones. Ha desconvocado la reunión de la Mesa prevista para este martes en un signo de acatamiento del 155. En su cuenta de Twitter afirma que "seguimos trabajando", pero no aclara en qué. La desolación es la nota dominante entre dirigentes y portavoces del golpe. Raül Romeva, exconsejero de "Asuntos Exteriores", se sigue presentando como minister en sus cuentas de las redes sociales, pero no las utiliza desde el 26 de octubre, un día antes de la sesión parlamentaria que proclamó la república por voto secreto. La cascada de censuras internacionales no provoca ninguna explicación por su parte.

Deserción masiva

El derrumbe del "Govern" es casi definitivo. Sólo Rull ha comparecido en su despacho y ha hecho el paseíllo hasta su despacho ante las miradas atónitas de los funcionarios de la consejería. Ni uno solo de los demás exconsejeros ha seguido el llamiento grabado el sábado de Puigdemont. Deserción masiva de los "oficiales" de golpe.

Las ejecutivas de los partidos debaten si se presentan a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy para el 21 de diciembre. Tras ciertas vacilaciones iniciales, PDeCAT y ERC, así como la CUP, se decantan por participar en los comicios. Una lista conjunta parece descartada por las graves heridas que está provocando en el bloque separatista la gestión del desalojo. En el PDeCAT no perdonan que Gabriel Rufián llamara "traidor" a Puigdemont. Oriol Junqueras es el máximo enemigo para a la vez la única solución que tiene el PDeCAT para no quedar relegado a lo testimonial y correr la misma suerte que Unió, el partido que fuera el 25% de CiU.

Los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) preparan acciones de "desobediencia pacífica" a partir de las siete y media de la tarde.