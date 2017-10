Carmena en 24 horas: del 155 era "inevitable" a evitar condenar "el golpe" en Cataluña

La alcaldesa de Madrid sorprendió a todos este lunes cuando afirmó en el pleno del Ayuntamiento que la aplicación del artículo 155 en Cataluña era "inevitable" ante una declaración de independencia "absolutamente ilegal, como lo fue el referéndum".

Pero la sorpresa ante este planteamiento -diametralmente opuesto al sostenido por Podemos, que mantiene desde hace semanas su rechazo a la aplicación de la Constitución en esta comunidad autónoma- duró tan sólo 24 horas.

Este martes el PP presentó una moción de urgencia para instar al Consistorio a condenar el "acoso sistemático a que están siendo sometidos en Cataluña" la Guardia Civil y la Policía Nacional. También denuncia el "golpe a la democracia y al Estado de derecho perpetrado en el Parlamento de Cataluña" mediante la aprobación de la declaración de independencia del pasado viernes. Y exige que el Ayuntamiento de la capital "apoye al gobierno de la Nación en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en los términos aprobados en el Senado con el fin de restablecer la legalidad constitucional en Cataluña".

El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, pidió la votación a mano alzada, dando de esta forma la oportunidad a la alcaldesa de desmarcarse de sus concejales. Pero Carmena la desperdició. Esta vez no se rompió la disciplina de voto ni la regidora se desmarcó de su grupo. Todos, sin excepción, decidieron abstenerse.

La portavoz del gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre, defendió la abstención de su grupo afirmando que el PP considera únicamente la solución judicial a un "problema político" y que "no hay duda" sobre su apoyo a las fuerzas de seguridad. "El problema de Cataluña no es el Govern cesado", sino los millones de personas que abogan por la independencia, sostuvo. Su partido ha manifestado, quiere un "referéndum pactado" para que Cataluña, tal y como vienen pidiendo los de Pablo Iglesias. No dijo Maestre que esto no es legal si antes no se reforma la Constitución.

La moción del PP salió adelante con los votos a favor de PSOE y Cs. La portavoz de la formación centrista, Begoña Villacís, contestó a Rita Maestre, que previamente había asegurado que ningún concejal de su partido fuera independentista -a pesar de las muestras de apoyo, a través de firmas de manifiestos y concentraciones en las calles de muchos de ellos- que "van a tener una oportunidad estupenda para demostrar si son independentistas o no lo son" contestando a esta pregunta: ¿va a pactar con ERC como dice Iglesias? Y les acusó de ser "cooperadores necesarios de los secesionistas.