Puigdemont sale "por patas" y destroza a Podemos: "No tenían ni media bofetada"

El Mundo dice que "Puigdemont huye de Cataluña el día que es acusado de rebelión". No exageremos, parece más bien que se ha tomado unas vacaciones. Total, está en el paro. De hecho, según cuenta Raúl del Pozo, en la escapada con sus consejeros "iban seguidos por dos agentes del CNI". Como mola, un viaje de aventuras, supongo que habrá fotos. Mientras, "el separatismo se pliega al 155 y acudirá el 21-D a las elecciones". Así nos gusta, que sean buenos chicos, con la lata que han dado. Dice el editorial que "las actuaciones del Senado, del Gobierno y la fiscalía han conducido a los independentistas a un callejón sin salida y a tener que asumir la imposibilidad de llevar a cabo sus propósitos". Bueno, de momento les han conducido de la república catalana a refugiarse en la monarquía belga, como ha señalado Rafa Latorre en esRadio. A Arcadi Espada le parece una "maravillosa noticia" la fuga de Puigdemont, "acompañado por algunos de sus secuaces. Sólo espero que los belgas cumplan y les den asilo". Pobres míos, no saben la que les ha caído encima, lo mismo les han tomado en serio, como esa turba indepe a la que se la han metido doblada. Pese a que es probable que vuelvan a ganar las elecciones, algo ha cambiado en Cataluña, cree Arcadi. "La vía insurreccional a la independencia ha fracasado (…) El 155 explica la coherente conducta de Puigdemont. Hoy, como desde el comienzo, un fuera de la ley". Y otra buena noticia: "Podemos se desploma y pierde casi un tercio de sus votantes". Puchi, forajido, extrema unción a Podemos y además, ¡va a llover! Hoy sí que es un día histórico.

El País dice que "Puigdemont busca asilo en Bélgica para burlar la justicia". Menudo marrón le ha caído a Bélgica. El editorial es un síntoma de que este periódico vuelve a contemporizar con los independentistas. "Desde el viernes pasado, hay razones para suponer que con la recuperación de la estabilidad política se reanudará la seguridad jurídica. Es imprescindible estabilizar la política y la economía catalana con cierta premura". Hombre, le parecerá muy largo convocar elecciones en 50 días después de la que han liado. "Sería conveniente que el Gobierno hiciera un llamamiento público en favor de la normalidad del consumo y de rechazo absoluto de las campañas anticatalanas". Ya estamos con la cizaña del anticatalanismo. Los consumidores compran lo que les viene en gana, señor Caño. Antonio Rovira también tiene órdenes para Rajoy. "El Gobierno debe volver a la propuesta concertada en el Estatut anulado". ¿A qué vienen esas prisas? Llevamos sólo un día de 155. Gabriela Cañas le da caña –ji, ji– a Pablo Iglesias y recuerda cuando gritó "Visca Catalunya Lliure" en un mitin indepe en la celebración de la última Diada. "No critica a los secesionistas, aunque entre ellos haya un partido catalán conservador y tan salpicado por la corrupción como el PP". Y tiene la poca vergüenza de llamar fascistas a los catalanes que llevaron banderas españolas. Esta gentuza da náuseas. Teodoro León Gross también celebra la marcha de Puchi, la paz que deja, y propone dejar al resto en los despachos con TV3 todo el rato "para sentir que están disfrutando de las mieles redentoras de la república, que se mantienen en Europa recibidos como socio preferente, que 1.700 empresas han llegado a Cataluña". No ha lugar, Teodoro, no han opuesto ni mijita resistencia y han huido todos como ratas. Se ve que les preocupan sus bolsillos.

ABC dice que "el golpismo se diluye". ¿No sería más exacto huye? Dice Bieito en su editorial que se pueden inventar lo que quieran, los borregos indepes han dado sobradas muestras de que se tragan cualquier bola, pero "deben rendirse a la evidencia de que el independentismo rebelde está siendo derrotado por la letra y el espíritu de la ley". ERC, pedecatos, cuperos, "son partidos cuyos cargos públicos" utilizan el independentismo "como forma de manipular a la sociedad catalana sin renunciar a las prebendas de sus escaños. Por eso tratarán de repetir en las listas la inmensa mayoría de ellos". Dejarán a la soldadesca indepe con un palmo de narices y les volverán a citar en la calle cuando les venga bien a sus intereses sin coste alguno. Y los inocentes irán como el rebaño de ovejas que son. Dan pena. Jaime González sólo tiene palabras de agradecimiento para Puchi, "que ha logrado que el constitucionalismo se abra paso en Cataluña" y "de paso haber forzado a Podemos a mostrar su verdadera cara". "Gracias, Puigdemont. Si sigue hoy por Bruselas, tómese unos mejillones en Le Pre-Sale. Pago yo". Hombre, Jaime, supongo que pagarán sus anfitriones. Y no saben cómo son los catalanes con la pela, les van a dejar la cartera temblando. Claro que a saber de qué pie cojean los nacionalistas belgas. Dice Ramón Pérez Maura que son "filo nazis de la Nueva Alianza Flamenca". Mira Pablo, ¿por qué no te vas con tu admirado Puchi? Allí estarás más cómodo que con los fascistas españoles. Ignacio Camacho está decepcionado. Pues oye, "no eran tan fieros como los pintaban. En vez de resistir junto al pueblo cautivo han salido por patas. No tenían media bofetada". Ahora, las artes escénicas las bordan, eso hay que reconocérselo.

La Razón dice que "la fiscalía podría detener a Puigdemont si se refugia en Bélgica". A ver, no nos volvamos locos. Puchi va a estar aquí como un clavo cuando le citen a declarar. Mientras, que se lo queden los belgas. Aunque "el gobierno belga se desmarca", a mí no me metáis en vuestros líos. Marhuenda califica de "patética escapada" el pies para qué os quiero de Puchi. "Aunque él viva en una realidad imaginaria, el Estado y la Justicia actúan sobre los hechos delictivos". Es muy libre de irse de vacaciones a Bruselas o a la Conchimbamba, pero tendrá que regresar "si su presencia es requerida para declarar ante la Audiencia Nacional. De no ser así, su situación penal se agravará y desencadenaría la puesta en marcha de medidas cautelares". Incluso no descarta Marhuenda que "lo mismo quiere provocar su detención". Para mí que lo único que quiere es poner a salvo su bolsillo. Y mientras este zumbado juega a películas de forajidos, Cataluña respira "normalidad institucional pero también en las calles". Menudo sofocón tienen la hordas indepes, sin partidos, ANC, Omnium ¿Y ahora cómo sé dónde me tengo que poner y qué tengo que gritar? Alfonso Rojo lo pone negro sobre blanco. "La fuga a Bruselas tiene dimensiones de payasada y es un timo a los que creyeron en él". Merecido se lo tienen. Ely del Valle hace el mejor análisis de toda la prensa. "El más avispado" de todo este sainete "ha sido el compañero de celda de Jordi Sánchez, que ha pedido el traslado porque no aguantaba más la matraca independentista del susodicho. ¡Dichoso él que puede!". Lo mismo hasta pide que se le aumente la condena para no salir a la calle.

La Vanguardia vuelve por sus fueros tras el susto de los últimos días. "PDeCAT y ERC trabajan en las fórmulas para concurrir a las elecciones. Los independentistas no cierran la puerta a la lista única para dar respuesta a Rajoy". ¿Otro Juntos por el Sí, señor Godó? Y a las amenazas. "Si la campaña del 21-D llegara a verse salpicada por detenciones de políticos catalanes, la urgente pacificación de nuestra sociedad se vería frenada". Estos cobardicas que la semana pasada lanzaban grititos de auxilio ahora se permiten amenazar a la justicia si hace su trabajo. A ver si Felipe VI le cierra la bocaza retirándole el título a este individuo. Por cierto que Pilar Rahola sigue en sus trece con que "la partida justo empieza a jugarse". Oye Puchi, ¿por qué no completas la jugada y te la llevas al exilio?