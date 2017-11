El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán, comentó en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el expediente al inspector Jordi Cantallops por la Generalidad de Cataluña y cómo ha sido recibido por el gremio.

Marrodán aseguró que "se han pedido explicaciones al Gobierno catalán" sobre el expediente al inspector que denunció el adoctrinamiento en las escuelas catalanas, Jordi Cantallops. "Le hemos transmitido nuestro apoyo", apuntó el presidente de la USIE que contó que el expediente que le han abierto puede desembocar en que lo trasladen de localidad o le suspendan de "empleo y sueldo". Por eso mismo desde el sindicato se ha remitido "un escrito al ministerio de Educación" para "que se anule el expediente disciplinario".

También comentó que desde "el año 2002 no se convocan oposiciones y sí concursos de méritos", algo que "no es lo mismo" porque "lo normal es acceder por oposición y no por concursos". Marrodán apuntó que esos inspectores "no lo son por carrera y están condicionados a unas evaluaciones". Debido a esta situación acabaron convocando oposiciones por vía judicial este año.

El adoctrinamiento y el papel de Méndez de Vigo

Otro de los asuntos que el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, Jesús Marrodán, trató en la entrevista en esRadio es si el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña es algo puntual o es la norma.

El presidente de la USIE afirmó que "los hechos hablan por sí mismos" y remitió a las noticias aparecidas en prensa y a los comentarios de los padres sobre lo que ha pasado en los últimos meses donde "es evidente que, en algunos colegios, no se han respetado los derechos de los menores".

En relación a las palabras del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre el adoctrinamiento en la escuela ha señalado que comprenden "la prudencia política" para evitar males mayores pero saben "que estos casos no se han atendido suficientemente bien".