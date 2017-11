Alejandro Fernández: "Habrá un intento de constituir un Frente Popular 3.0 en España"

Alejandro Fernández, diputado del PP en el parlamento catalán, ha valorado en esRadio el periplo de Puigdemont en Bruselas, "ya le advertí que su caída no tendría nada de épico ni emotivo sino que sería triste, solitaria y bastante cutre". Para Fernández "asistimos a los últimos estertores de un proceso grotesco" ya que "no tenía duda de que el Estado de Derecho funcionaría. España, a pesar de algún resfriado que sufre, sigue siendo un organismo muy sano".

La huida de Puigdemont ha dejado noqueado al independentismo, muestra son "los mensajes de la ANC que cada día son más delirantes". Según Fernández, algunos analistas dicen que el separatismo tiene un plan trazado, pero en su opinión no lo hay sino que "lo que veo es gente descompuesta, sin capacidad de reacción y cada uno como pollo sin cabeza hacia un lado, además cada uno con una estrategia que entra en dramática contradicción con la de los otros".

Sirva como ejemplo, ha añadido, que "lo que hace Puigdemont cristaliza el riesgo de fuga para los demás", es decir, "lo que hace Puigdemont es tremendamente perjudicial para los que hasta ahora han sido sus compañeros de gobierno". Por ello ha resumido la situación en un "sálvese quién pueda".

Encuestas y pactos con Cs y PSC

Alejandro Fernández ha subrayado que las encuestas "dicen que no va a haber mayoría independentista, aunque es cierto que no sabemos dónde situar a Cataluña Sí que es Pot". El motivo es porque "en esta legislatura han estado al lado de los demócratas, como los días 6 y 7 de septiembre, pero luego han hecho filigranas bastantes extrañas".

De esta manera ha recordado que "Cataluña ha sido históricamente laboratorio de experimentos nefastos para España". Experimentos como "el del tripartito que luego desembocó en la etapa de Zapatero". En este sentido, ha dicho que "habrá un segundo tiempo y un intento de constituir un nuevo Frente Popular 3.0 en España".

De la posibilidad de un acuerdo con Cs ha explicado que "en ningún momento hemos dicho no a ese preacuerdo, el único partido que ha respetado siempre a la fuerza más votada ha sido el PP". Según Fernández, "Cs no lo hizo cuando pactó con Pedro Sánchez en diciembre de 2015". Además ha añadido que "siempre hemos respetado a la fuerza más votada, pero primero hay que serlo y derrotar al nacionalismo, que no vendan la piel del oso antes de cazarlo".

En cuanto a la posibilidad de que Santi Vila sea el que lidere la lista del PDeCAT como muetra de moderación ha asegurado que "Vila no tiene nada de catalán moderado, los moderados somos los del PP y algunos de Cs y PSC". Sólo hay que escuchar "los discursos de Santi Vila de hace sólo dos meses, son absolutamente delirantes, de un independentista desbocado".

Fernández ha dicho que el PP catalán está preparado e ilusionado porque "estamos convencidos de que los constitucionalistas vamos a sacar un resultado histórico porque si algo ha derrotado al nacionalismo ha sido la salida a la calle de la mayoría silenciosa, que votaba en las generales pero en las otras se quedaban en casa".