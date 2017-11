El juez pone bajo vigilancia a Forcadell y la Mesa del Parlament hasta el día 9

Nueve de los catorce integrantes del Gobierno de Cataluña cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución Española han acudido a la citación de la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. El más madrugador ha sido el presidente de Esquerra Oriol Junqueras, exvicepresidente económico de la Generalidad, que ha accedido a dependencia judiciales a las 08:10H con un vigilante de seguridad. Poco antes de las 09H, han entrado en grupo otros siete: Joaquim Forn, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borras –que ha regresado a tiempo de Bélgica–, Dolors Bassa y Carles Mundó. Estos han recibido el apoyo en forma de aplausos del medio centenar de políticos afines al movimiento separatista que se han concentrado en la Plaza de la Villa de París, a 20 metros de la sede.

Pero la sorpresa de la mañana se ha vivido en el Tribunal Supremo donde acudían a comparecer los miembros de la Mesa del Parlamento catalán. Allí, el magistrado Pablo Llarena ha suspendido las declaraciones de los seis miembros de ese órgano. Se aplazan hasta el próximo jueves, 9 de noviembre, a petición de los abogados de los separatistas que están siendo investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Vila, solo

Llamativa también ha sido la llegada en solitario de Santiago Vila a la Audiencia. Sin aclamación de los convergentes y compañía. El exconsejero de Cultura se ha desmarcado del resto. Fue el único que dimitió antes de que el Parlamento de Cataluña aprobara la resolución declaratoria de la independencia y, según fuentes jurídicas, el único para el que la Fiscalía pedirá medidas menos gravosas que la prisión incondicional como la retirada del pasaporte con prohibición de salir de España o comparecencias periódicas en el Juzgado más próximo. Es el único que, de momento, ha contestado a todas las preguntas durante 45 minutos.

Ya han comenzado los interrogatorios. Se están desarrollando con una extensión menor de lo habitual, aunque las fuentes consultadas no confirman si los querellados se acogen a su derecho a no declarar. Antes del comienzo, se ha barajado la posibilidad de que solicitaran un aplazamiento –aunque sería denegado por la juez Lamela– o incluso que no reconocieran la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa por "rebelión o, cuando menos, sedición, malversación de caudales públicos y otros delitos conexos". Según fuentes presentes en el interrogatorio. Turull, Rull, Borrás y Forn han comparecido durante cinco minutos.

Han desoído finalmente la llamada de la magistrada cinco componentes del Ejecutivo cesado. Son los exconsejeros Lluis Puig, Toni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. Junto a ellos, permanece en Bélgica el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont. De acuerdo con las fuentes consultadas, si a lo largo de la jornada no esgrimen motivos razonables que justifiquen su ausencia, Carmen Lamela librará órdenes de detención que abrirían el proceso de extradición de estos cinco querellados.