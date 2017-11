El embajador español en EEUU, Pedro Morenés, envió una carta al editor de The New York Times, James Bennet, a propósito del artículo de opinión de Oriol Junqueras "Cataluña no retrocederá", en el que el diario estadounidense identificaba al de ERC como "vicepresidente de la región de Cataluña".

"Como seguramente sabe, el señor Junqueras fue destituido de dicho puesto el pasado viernes por acuerdo del Consejo de Ministros, con el apoyo del Senado de España", apunta Morenés, solicitando que "rectifique esta inexactitud, y que se asegure de que en el futuro no vuelva a suceder".

"Por otro lado, no puedo ocultar mi decepción con el hecho de que hayan optado por dar voz a una persona que está desafiando abiertamente las leyes y la Constitución de mi país. No es mi papel cuestionar sus decisiones editoriales, pero he de manifestar mi desacuerdo tanto personal como profesional", concluye.

Horas después, el diario incluyó la siguiente corrección: "Una temprana versión de la nota biográfica con este ensayo incluyó información desactualizada. El autor, Oriol Junqueras, fue cesado por España el mes pasado de su puesto como vicepresidente de Cataluña".