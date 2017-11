Podemos esperará al próximo martes para acabar con Fachin

Pablo Iglesias y dirección al completo de Podemos decidieron este viernes por la tarde convocar una "Asamblea Ciudadana" en Cataluña para renovar los órganos de Podem aunque acordaron no poner este mecanismo en marcha y cesar de forma inmediata a su líder en esa comunidad, Albano Dante Fachín, a la espera de lo que suceda el día 7, cuando se conozcan los resultados de la consulta que están celebrando entre sus bases sobre las elecciones del 21 de diciembre.

Este viernes por la tarde, la dirección al completo de la formación -el llamado Consejo Ciudadano Estatal (CCE)- se citaba de forma urgente y telemática después de que por la mañana se precipitasen los acontecimientos cuando un grupo de círculos catalanes enviaba un comunicado en el que pedían a Iglesias que convocase una asamblea para acabar con Fachin.

En un primer momento, se valoró la opción de responder a esta petición y cesar de forma inmediata a Fachin pero, finalmente, la dirección de Podemos optó por esperar.

Dimisión o cese

Fuentes del partido explican a Libertad Digital que se "va a esperar al resultado de la consulta, que acaba el martes", en la que piden a sus inscritos que se pronuncien sobre si quieren o no ir con el partido de Ada Colau a los comicios del 21D. "Si el resultado de la consulta es favorable a ir en confluencia con Cataluña en Común", algo que dan por seguro será así, "las bases estarán rechazando lo que ha defendido Fachin", que no ha querido en los últimos meses integrarse en el partido de la alcaldesa de Barcelona. "Esperamos que, por coherencia, presente su dimisión nada más se anuncien los resultados". Y avisan: "Si no lo hiciera, entonces sí sería la dirección de Podemos la que llevaría a cabo el mandato de los círculos y los inscritos".

Es decir, Pablo Iglesias espera que los inscritos le den una razón más para acabar con su secretario general catalán después de que Fachin desobedeciese las órdenes de la dirección del partido y acusara al líder de Podemos de estar "interviniendo Cataluña" igual que "Rajoy con el 155". Así, deja en manos de sus bases la carga de ese cese.