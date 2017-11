Pablo Iglesias va a lograr acabar con su secretario general en Cataluña, Albano Dante Fachin, y que parezca que lo hace por las bases del partido. Este viernes, un 20 % de los círculos catalanes de Podemos han hecho un llamamiento a la dirección de la formación, el llamado Consejo Ciudadano Estatal (CCE), para que convoque de forma inmediata una "Asamblea Ciudadana Autonómica". Se trata del máximo órgano de decisión a nivel regional que tendrá que renovar la organización en esa comunidad, artimaña con la que le facilitan a Iglesias la salida de Fachin.

La iniciativa se llama "Podem amb futur" (Podemos con futuro) y, tal y como explican en un comunicado que han enviado para dar a conocer la noticia, surge de un grupo de militantes de Podemos Cataluña "con la voluntad de abrir los espacios de debate y de decisión para escoger, entre todos y todas, el rumbo de nuestra organización".

Piden a la dirección del partido "que escuche el mandato de los círculos de Cataluña y convoque inmediatamente una Asamblea Ciudadana". Estos círculos hacen este llamamiento a Pablo Iglesias ya que, por ellos mismos, no pueden destituir a Fachin porque no se lo permiten los Estatutos, al no haber pasado dieciocho meses desde su elección el pasado 26 de julio de 2016.

Los que sí que tienen esta potestad de convocar esta "Asamblea" son los miembros del Consejo Ciudadano Estatal, la dirección del partido de mayoría pablista. Los Estatutos de la formación se lo permiten en el quinto punto del artículo 20 de los mismos dedicado a las "competencias del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos". En ese apartado se puede leer que la dirección morada puede "convocar de forma extraordinaria cualquier Asamblea Ciudadana de nivel territorial inferior para cuestiones de especial trascendencia".

La actuación de Fachin en las últimas semanas, desobedeciendo la "desautorización" de la dirección y anunciando que iba a seguir con sus planes de negociar con los partidos separatistas, podría ser usado por la cúpula de Podemos como esa "cuestión de especial transcendencia" para convocar esta cita.

El comunicado

"Durante estos meses hemos podido constatar el malestar de una gran parte de las bases de Podemos Cataluña con la actual dirección. Podemos es y será una organización democrática, las decisiones claves de su funcionamiento no pertenecen a la dirección autonómica ni a su Secretaría General, sino al conjunto de inscritos e inscritas en Podemos Cataluña", reza el texto.

"La pérdida de confianza con la actual dirección viene dada especialmente a su viraje político para ubicar a Podemos Cataluña como una fuerza del proceso y en la ruptura unilateral de la confluencia de la que nos enteramos a través de las redes sociales", continúan refiriéndose a Albano Dante Fachin.

"En consecuencia, queremos activar este mecanismo habiendo superado ya el número de círculos adheridos que son necesarios para convocar una Asamblea Ciudadana. Así que pedimos al CCE que escuche el mandato de los círculos de Cataluña y convoque inmediatamente una Asamblea Ciudadana", solicitan a la dirección de Pablo Iglesias.

"Hoy mismo hemos hecho llegar este requerimiento con las correspondientes actas de los círculos al CCE", termina el texto pidiendo al líder de Podemos que convoque ese cónclave autonómico para acabar con Fachin. Así, además, Iglesias podrá tener la excusa de que ha acabado con su secretario general en Cataluña porque se lo han pedido sus bases.