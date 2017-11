Partidarios de la independencia de Cataluña han dirigido insultos y abucheos a los dirigentes y simpatizantes de Ciudadanos antes del acto que esta formación ha protagonizado en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres.

Los independentistas han gritado consignas como "No sois de aquí, marchad a vuestra casa", respondidas por parte de algunos simpatizantes de Ciudadanos:"Vosotros, nacionalistas, sois fascistas", "Puigdemont, a prisión" o "Votarem".

Una vez comenzado el acto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado a los catalanes a que acudan a votar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para "recuperar la libertad" y acabar con las "líneas divisorias" trazadas por el "separatismo" en Cataluña.

Rivera ha ironizado con que el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sobre el que pesa una euroorden de detención, se encuentra "de Erasmus" en Bélgica y le ha reclamado: "Dé la cara ante la Justicia, no se esconda, no se excuse, no deje tirados a los suyos".

Partido Popular

También el líder del Partido Popular catalán, (PPC), Xavier García Albiol, se ha referido a la lista unitaria que reclama Puigdemont. Una propuesta que ha calificado de "surrealista". "Estoy convencido de que tenemos que dejar de hablar de él", ha apuntado el dirigente popular, que ha subrayado que el expresidente de la Generalidad "es pasado" y "debemos ignorarlo, porque es lo que merece una persona que ha hecho tanto daño a Cataluña".

Albiol ha visitado esta mañana el barrio de Vila-Roja de Gerona, donde numerosos vecinos han salido a la calle para expresar su apoyo al Partido Popular y en contra del independentismo. Albiol, que ha hecho estas declaraciones delante de una bandera española en la que podía leerse "bienvenido a España", ha explicado que ha decidido visitar este barrio de la ciudad gerundense porque está formado por gente que vino de diversas partes de España en los años 60 y que decidió levantar su vida formando una familia.

PSC

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que es hora de "tender puentes, no cavar trincheras ni levantar fronteras", y de que su partido se erija como "alternativa a la dicotomía estéril entre la independencia y el inmovilismo".

En un acto de debate sobre los ejes del programa electoral del PSC para las próximas elecciones autonómicas en la sede del partido, Iceta ha señalado que su formación aboga por un "cambio de rumbo" porque esta legislatura "ha sido un desastre total y absoluto", cuyo balance es "una sociedad dividida, una economía debilitada y un país aislado".

"Quiero tender la mano a la izquierda y al centro, a autonomistas y a federalistas. Quiero un gran acuerdo que implique una gran victoria para Cataluña", ha aseverado el líder de los socialistas catalanes.

El PSC quiere recuperar"con fuerza el ideal y el empuje del catalanismo social", pues entiende que "la centralidad de la política" y la "vía del diálogo" son la "única formula para encontrar una solución acordada".