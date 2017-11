Echenique presume de “limpieza democrática” en su “intervención” en Podem

La dimisión Albano Dante Fachin y su actuación en las últimas semanas no ha gustado nada en la dirección de Podemos. Una evidencia de ello han sido las declaraciones de este lunes de Pablo Echenique. El secretario de Organización morado ha justificado la "intervención" de Iglesias en su formación en Cataluña y ha presumido de que "ha sido de una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse".

Estas declaraciones se han producido en una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Princesa de Madrid. Al inicio de esta comparecencia, Echenique evitaba entrar de lleno en la polémica y decía que "había que renunciar a debates improductivos de Ping Pong entre dirigentes de Podemos y de Podem en los medios de comunicación. Creo que eso no hace bien al proyecto y por lo tanto no vamos a comentar las declaraciones de Albano Dante Fachin", insistía.

Pero tras varias preguntas, el dirigente morado dejaba ver su malestar y presumía de la intervención de Iglesias en Cataluña después de que en las últimas semanas Fachin anunciase su intención de dialogar con las fuerzas separatistas y tras un comunicado de su facción, la de los anticapitalistas, en el que reconocían la "nueva República catalana".

"Limpieza"

"Las organizaciones autonómicas operan de una manera absolutamente autónoma excepto, claro está, cuando hay una situación de crisis importantísima en la cual, al ser un proyecto estatal como es evidente que somos, pues el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) -la dirección al completo- tiene que tomar cartas en el asunto", explicaba Echenique y se preguntaba: "¿Cómo no va a tomar cartas en el asunto el CCE si está abierta la posibilidad de que Podem llegue a una alianza electoral con partidos que defienden la independencia de Cataluña?".

Era en ese momento, en los últimos minutos de la rueda de presa, cuando el dirigente podemita aseguraba: "Creo que hubiéramos hecho dejación de funciones si no hubiéramos intervenido en ese caso y creo que la intervención ha sido de una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse de ella. Ya me gustaría a mí que cuando otros partidos de ámbito estatal, como el PP o el PSOE, intervienen en territorio lo hagan convocando a la militancia. Sería bonito de ver", añadía refiriéndose a la consulta que está celebrando la formación para ver si se unen o no al partido de Ada Colau, Cataluña en Comú, y que finaliza este martes.