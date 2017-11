El Mundo dice que "el Parlamento Europeo veta la entrada a Puigdemont". Ya se las apañará él para colarse, están jugando con fuego dando cancha a este individuo. Dice el editorial que Puchi "está poniendo a prueba la credibilidad de Bélgica como un miembro fiable de la UE que asume de verdad las reglas comunitarias". Bélgica ya se ha saltado todas las reglas. "Resulta inadmisible el rosario de declaraciones de algunos dirigentes". Y resulta bochornoso la falta de respuesta por la parte española. "Bélgica no puede convertirse en un santuario de impunidad, ni sus tribunales pueden erigirse en cámaras de revisión de las resoluciones dictadas en otros países". Un refugio de forajidos en el corazón de Europa. Qué bonito. Arcadi Espada no ve "que nadie aluda a las presiones políticas que han motivado la decisión de la Justicia belga de mantener en libertad a Puigdemont" facilitándole encima "una actividad que consiste esencialmente en la difusión de mentiras". Bélgica, colaboracionista del golpe al Estado español, qué bonito. Y Raúl del Pozo nos ilustra sobre los compinches del golpista. "Los racistas de Nueva Alianza son los que han acogido y protegido a Puigdemont". Los nuevos amiguitos de Puchi son "los independentistas flamencos que colaboraron con los nazis durante la ocupación de Bélgica (…) Esa extrema derecha flamenca va a poner todo tipo de enredos leguleyos para evitar que Puigdemont cumpla con la Justicia". Nacionalismo y extrema derecha, Dios los cría y ellos se juntan.

El País intenta librar al socialismo de formar parte de ese cóctel molotov. "La izquierda revisa su vieja relación con el nacionalismo". "Dirigentes y referentes progresistas hacen autocrítica y apuestan por combatir al independentismo y construir un nuevo patriotismo español". A buenas horas magas verdes. Entre esos referentes progresistas cita a El País a Francisco Frutos, Borrell, Maravall, Jáuregui y hasta a Errejón, que "alza la voz contra la visión catastrofista de España". Todos cadáveres políticos que ya no pintan nada. Y por cierto, Errejón alzará la voz en su casa, la última vez que se le vio fue en el Congreso con un cartelito pidiendo la libertad para los "presos políticos". El editorial lanza varias ráfagas a Bélgica. "Los problemas creados al sistema judicial y político de Bélgica por el depuesto presidente demuestran que solo logra expandir la inestabilidad y contagiar el caos. Ratifica que los pocos simpatizantes del procés en Europa son movimientos extremistas como los racistas flamencos y la Liga noritaliana alineada con el lepenismo francés. Por sus compañías les conoceréis". Supremacistas, racistas, Puchi está en su salsa.

ABC dice que "Junqueras desprecia a Puigdemont. ERC no quiere reeditar la lista única soberanista". Ya harán algún apaño. José María Carrascal es el general encargado de defender a España de los ataques flamencos. Bélgica es un "paraíso de delincuentes". "España sobrevivirá a esta crisis, como a tantas otras. Bélgica, en cambio, es ya hoy un país fallido", que no respeta "ni las leyes propias ni las ajenas", altavoz de delincuentes huidos, a la altura de Venezuela. Dice Carrascal que en algunos momentos ha pensado, como todos que la solución al temita catalán es que se larguen de una puñetera vez, "para que vieran el frío que hace fuera. Pero no podemos abandonar a los catalanes que se sienten también españoles en manos de los nacionalistas que ya sabemos cómo las gastan, ni a Cataluña sometida a esa cura brutal". Bueno, se la juegan el 21-D, dependiendo de lo que voten así les irá.

La Razón dice que "Rajoy reactivará el 155 si el nuevo govern impulsa la DUI". Será una aclaración a un titular manipulado de Ignacio Escolar el otro día que decía que Albiol había dicho que si ganaba el separatismo se reactivaría el 155, como dando a entender que el Gobierno no respetaría los resultados de las elecciones. Dentro del texto matizaba que eso pasaría si volvían a saltarse la ley, pero ya sabemos los problemas que tiene eldiario.es con la verdad. Marhuenda también dispara a Bélgica en respuesta de sus últimos ataques. "Parece que la deplorable herencia de la antigua Unión Nacional Flamenca de los años 30, formación aliada de los nacionalsocialistas hitlerianos, ha encontrado discípulos. Carles Puigdemot y sus exconsejeros han encontrado protección en una formación de la que recelan los belgas moderados", el N-VA, "un partido detestado por sus posiciones xenófobas". Alfonso Rojo es claro y contundente: "Para que no haya el mínimo resquicio a la duda y antes de empezar: Bélgica es una mierda". Y punto. "No es casual que el prófugo haya escogido como guarida ese pringoso escenario" donde también encuentran escondite los asesinos etarras. Completa la ofensiva un titular con artillería pesada: "El amigo de los nazis que quiere limpiar las calles de refugiados. Así es Theo Francken, el dirigente flamenco que defiende al expresidente catalán".

Que Puigdemont y sus secuaces han encontrado la guarida adecuada para esconderse lo deja claro Pilar Rahola en La Vanguardia: "Está claro que la decisión de desplazarse a Bruselas ha sido una jugada maestra del Govern". Desde luego que lo ha sido, un país en cuyo gobierno participan filonazis, racistas, refugio de golpistas y terroristas, donde le dejan vomitar contra un estado socio y su sistema judicial donde y cuando le dé la gana. Y nosotros pensando que eso no existía en Europa, pues ya ven, Bélgica es la guarida de los forajidos en el corazón de la UE. Con lo tranquilo que parecía.