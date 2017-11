El día antes de que 200 alcaldes acudieran a Bruselas a un acto de apoyo al golpista Carles Puigdemont, el indepedentismo ha logrado un inesperado e inútil apoyo internacional.

Se trata de la actriz Pamela Anderson, famosa por su papel en la serie 'Los Vigilantes de la Playa'. En una entrada en su blog de la Fundación Pamela Anderson hace una encendida defensa de la independencia de Cataluña y del derecho a decidir de los catalanes. "Los catalanes han sentido que han sido reprimidos durante mucho tiempo y tuvieron que hacer algo", dice la actriz.

Critica, como no podía ser de otra forma viniendo de una amiga de Julian Assange, la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy. "El PP es un tipo de partido que trabaja sobre la base de la provocación y lo han hecho durante una década mostrando a los catalanes (y previamente a los vascos) un dedo", añade la activista en defensa de los animales.

Desde Estados Unidos y con el conocimiento relativo de la realidad nacional en España se atreve a decir que "la idea de que España es un país uniforme es un mito" porque catalanes, vascos y gallegos tienen su propia cultura e idioma, muy en la línea del concepto de nación del socialista Pedro Sánchez.

Pamela Anderson reconoce que "no está muy claro cuántas personas y qué porcentaje de la población catalana realmente desea la independencia" por lo que cree que si España hubiera hecho lo mismo que el Reino Unido con Escocia, habría sido "poco probable" que hubieran ganado los independentistas pero "al menos a los catalanes se les daría la opción y el trato justo, la justicia y la oportunidad de decidir adecuadamente sobre su gobierno".

Respecto a la idea de que Cataluña se independice, la actriz asegura que no sería "un desastre". "No es una mala idea si se maneja correctamente y no es el fin del mundo", añade. Del futuro de Europa asegura que los Estado nación están obsoletos, que son el pasado.

La solución al desafío separatista para Pamela Anderson es que, en España, "los catalanes obtengan un referéndum adecuado y la oportunidad de decidir". No contenta con esto, también critica a la monarquía española y, por consiguiente, la actuación de Felipe VI que tan brillantemente se ha expresado sobre la deriva independentista en Cataluña: "Y también que la monarquía española se irá ya que los recientes eventos muestran que algunos argumentos para fallan y es totalmente inútil".

Termina su escrito diciendo, "me solidarizo con el pueblo catalán y su derecho a determinar su propio futuro y cómo gobernar sus asuntos. Les deseo buena suerte".