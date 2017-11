Alucinante: Godó defiende al PP de los insultos indepes y le destroza el discurso a Puigdemont

El Mundo dice que "Puigdemont y 200 alcaldes se alzan contra la UE por su vacío". "Atacan a Juncker y Tajani por "ayudar al señor Rajoy en su golpe de Estado". Golpistas, fascistas, puaf, esos son caricias, no saben estos pobres burócratas de Bruselas lo que les espera por dar cobijo a matones fugitivos. Informa el periódico de que "el juez imputa delitos de odio a 8 profesores por adoctrinar a niños". A ver si hay suerte, pero ya no nos fiamos de nada. Dice el editorial de Francisco Rosell que es que "allí donde reina la mentira se vuelve difícil combatirla", que "requiere de una paciencia y un tiempo del que no siempre dispone la política". ¿Paciencia? ¿Le parecerá a Rosell que no hemos tenido bastante paciencia? Y dice que "la Junta Electoral Central deberá velar durante la campaña para que la televisión de todos los catalanes no se salga de la legalidad y ofrezca solo información veraz y objetividad". TV3 vive fuera de la legalidad, no le hace falta salirse, y se pasa la Junta Electoral Central por dicha sea la parte. De hecho está velando tan bien que cuenta José García Domínguez cómo la Terribas se desplazó con la pasta de todos a Bruselas para "insultar, vejar e injuriar –a sus anchas y sin que nadie les diese réplica alguna en ningún momento– a las autoridades legítimas españolas". Vamos, como siempre, si no fuera porque nos insultan a todos diría que tienen lo que se merecen. ¿A qué espera el Gobierno para contar en Europa cómo ha sido el proceso desde que en 2012 Artur Mas chantajeó a Rajoy en plena crisis con una revuelta independentista si no se avenía a un pacto fiscal consistente en que la región más rica y con más empresas de España se abstenía de colaborar con sus impuestos para ayudar a las más pobres? ¿A qué espera para pasarles un vídeo con las declaraciones insultantes sobre la España subsidiada, los vagos andaluces y los chupones extremeños? ¿Las expresiones racistas de Ferrusola, Duran y otros dirigentes catalanes? ¿Las dianas a dirigentes del PP y Cs? ¿Las amenazas, amedrentamientos, insultos que han sufrido los que se han opuesto al procesito de las narices? Está todo documentado, así que a ver si se pone a trabajar la legión de asesores y colaboradores, que para eso les pagamos el sueldo. Y ya.

El País dice que "el Supremo podría liberar a los exmiembros del Govern", que el Gobierno ha puesto una velita a la Virgen para que así sea. "El gobierno considera factible que los exconseller salgan de prisión". Qué vergüenza de gobierno. "Puigdemont ataca a la Unión Europea por negarse a apoyar el independentismo". Ea, ea, ea, Puchi se cabrea. Se van a enterar en Bélgica de lo que vale un peine. Insultos diarios, escupitajos, campañas de amedrentamiento, ataques a sedes, cartitas con dianas. Hala, hala, a sufrir lo que llevamos años aguantando los españoles. La escritora Nuria Amat dice que "esto es una guerra quieta (…) Una guerra de catalanes contra catalanes, de catalanes contra españoles, de antidemócratas europeos contra europeos". "Cataluña vive una guerra de chantajes, falsedades, listas negras, adoctrinamiento escolar y propaganda totalitaria (…) Una guerra de 37 años de duración orquestada por Pujol, conducida por Mas y amañada por el Creonte Puigdemont. Trinidad de presidentes de un partido, Convergencia, procesado por corrupción y a los que se han ido sumando insistentes comparsas de militantes teledirigidos desde las grandes alturas publicitarias". Si no fuera porque no dice nada del PSC pensaría que es Federico escribiendo en El País enmascarado en Nuria Amat.

ABC titula: "Dando la vara". "Puigdemont y sus ediles amenazan en Bruselas a la UE por apoyar al golpista Rajoy". Dice Bieto Rubido que "alguien ha querido aprovechar el dislate catalán para un peligroso ensayo: romper la UE por la vía de los sentimientos y las vísceras, y provocar un efecto dominó". Pues que le pidan explicaciones a Bélgica, son ellos quienes han querido inyectar el virus del veneno nacionalista catalán en el corazón de Europa. ABC está entusiasmado con la caída de Podemos. Joaquín Leguina, contento como un niño –a sus años– con zapatos nuevos, dice que "se ha convertido en cómplice de una estrategia enloquecida que ha terminado como el rosario de la aurora" y recuerda a Pablito desgañitado en Santa Coloma de Gramanet "¡Visca Catalunya Lliure! "¿Qué quiso decir con "lliure"? ¿Independiente? Iglesias, cada vez más autoritario con sus conmilitones, rueda por un camino sin rumbo alguno". Que le den morcillas. Gracias, Cataluña.

La Razón dice que "Puigdemont desvió fondos para la fuga hace semanas". Y el Gobierno en la luna, para variar. "A varazos contra la UE en Bruselas", titula la última embestida del tarado Puigdemont. "Mensajes retadores", insultos a Tajani y Juncker, acusaciones de golpistas, una delicia. Como cuenta Pedro Narváez, los alcaldes separatas llegaron allí, con sus trajes caros y su pinta de pijos ricachones "para ahondar en los mitos del exilio. Un arma cargada de odio que exhiben como punta de lanza del pacifismo". Pero oye, las autoridades belgas deben estar hechas de la misma pasta que Rajoy y no se toman a mal tener a golpistas alborotando sus calles.

La Vanguardia me deja atónita con su editorial de hoy. ¿Pues no le arrea unas buenas bofetadas a Puchi y sale en defensa de España y del PP? Les cuento. El PP "es una formación democráticamente elegida para gobernar España (…) En lo referente a la alusión de Puigdemont a la historia transcurrida entre Felipe V y Felipe VI" –el pirado dijo que de Felipe V a Felipe VI, lo más común en nuestra historia ha sido la privación de libertades o la anulación del autogobierno – "diremos cuando menos que fue grosera. Es un hecho incontestable que a partir de la recuperación de la democracia Catalunya ha conocido niveles de autogobierno como nunca antes. Cabe recordar que fue en ese marco temporal cuando el partido del expresidente gobernó Cataluña con cómodas mayorías, y en el que estableció alianzas con el partido conservador al que ahora asocia al fascismo". La leche, Godó combatiendo el relato. "El tono desabrido usado por Puigdemont no le ayudará a ganar voluntades" en Europa, a no ser que esté tan lleno de tontainas como España, claro, que todo podría ser.