Rivera, el perro de Rajoy y Sánchez en un dibujo de la "escuela catalana"

¿Qué es el artículo 155? En al menos un colegio catalán lo tienen muy claro y el resultado es un dibujo infantil retocado por un "maestro" para reflejar con notarial exactitud la versión nacionalista del asunto. Por si los informativos para niños de TV3 no fueran suficientes, por si no bastara con obligar a los menores a gritar "libertad" mientras sostienen banderolas de la Asamblea Nacional Catalana, por si no queda claro que España es mala y la Guardia Civil mata, las manualidades corren en auxilio de la causa.

El dibujo en el que el 155 es una grúa para demoler el edificio de la "escuela catalana" sintetiza lo que ya pasa de adoctrinamiento para entrar en la categoría del amaestramiento. Rajoy y Pedro Sánchez están montados en la demoledora. Rivera, con la lengua fuera, es un perro atado a la grúa. En el fortín de la escuela catalana un maestro corta con una gran hoz la cadena de la bola. "Bon cop de falç defensors de la terra" reza la letra de Els Segadors. Un chiquillo apunta con su tirachinas al brutal artefacto.