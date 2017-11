Cataluña, en manos de la 'kale borroka' de Puigdemont con un asesino al mando

Ni 155, ni orden, ni Estado ni porras. "Una minoría bloquea Cataluña ante la pasividad policial", dice El Mundo. Creo que me voy a hacer Moza, no se da un palo al agua y se cobra un pastón. Dice un duro y atinado editorial que la huelga "causó un gravísimo perjuicio de movilidad para los ciudadanos". Pobres catalanes normales, el aguante que tienen. Tras el 155, "el control de la seguridad correspondía al Estado", pero por lo visto se unió a la huelga. "Se trata de un irresponsable y peligroso intento de incendiar la calle", porque como un día se le inflen las narices a la gente va a arder Troya. El éxito de la huelga como estrategia política "revela la mojigatería del Estado justo cuando no caben titubeos". "No se comprende que el Ejecutivo se muestre ahora tan timorato (…) La garantía de los derechos y libertades de todos los catalanes exige una actuación determinante en aras de la restitución completa del orden legal en Cataluña". Porque si han echado a Puigdemont para dejar a los catalanes en manos de las CUP, Arran y sus Comités de Defensa cubanos podían haberse ahorrado el 155. Lo del pasado sangriento del convocante de la huelga, Carlos Sastre, lo recuerda Raúl del Pozo. "Estos energúmenos intentan llevar su putsch hasta el final, aunque se hundan Cataluña, o España o el mundo entero". O precisamente para eso. "Hemos seguido a través de la Red las invasiones del AVE, los piquetes, las soflamas, las coacciones. Algún tuitero nos recuerda que el que ha convocado la huelga es el mismo hijo de puta, el asesino que mató a un empresario atándole un explosivo al pecho". No les falta de na.

El País resta importancia a la exhibición fascista de ayer. "La UE alerta de la incursión de la propaganda rusa en Cataluña", dice. Y dale con los rusos, si los separatistas se bastan solitos. Y, por segundo día, insiste en sacar de la cárcel a los golpistas. "La fiscalía revisará la cárcel de los exconsellers si acatan la ley". Si acataran la ley no estarían en la cárcel, ¿no les parece? Dice Mariola Urrea en un bochornoso artículo que hay que tener cuidado con lo que anda diciendo Puchi por ahí. "Aunque la UE se mantenga firme en la defensa de España como único interlocutor válido en la cuestión catalana, convendría no descuidarse y hacer frente a los efectos perniciosos que puede generar la consolidación de una duda razonable como la que quieren proyectar algunos sobre qué es España en términos de Estado democrático y de derecho". ¿Duda razonable? ¿A esta quién le paga, Junqueras, Puigdemont o la ANC? ¿Qué fue del periódico que el viernes pasado emocionaba con un impoluto editorial defendiendo a la juez Lamela, a España y a su Estado de derecho? Vuelve por sus fueros, rebozándose en el barro.

ABC alerta de "La kale borroka" de Puigdemont". Bieito Rubido vende la versión de Zoido de que "el paro masivo resultó un absoluto fracaso", pese a que nadie evitó que se paralizara Cataluña "cortando carreteras, vías férreas, saboteando transportes y amenazando a quienes querían trabajar con normalidad". Gobierno y mozos miraron para otro lado, pero no merecen ningún reproche editorial del periódico que lo que ve es que "el secesionismo tardará décadas en darse cuenta del enfermizo grado de su obsesión identitaria". ¿Y si no se da cuenta? "El independentismo se ha roto en pedazos y muchos de los que aclamaban a Puigdemont ya lo perciben solo como un simple iluminado que consiguió engañarlos a todos". Bietio, me temo que confundes tus deseos con la realidad.

La Razón exhibe "bebés y piquetes en la huelga política independentista". ¿Publicarán los medios internacionales esta foto o sólo les interesa una parte del asunto? Porque esta es de verdad. Marhuenda señala a Zoido como el culpable de que los violentos campen a sus anchas. "Los mossos cumplen las órdenes. Interior les pidió usar la fuerza mínima indispensable". Vamos, que les dio el día libre. Exige el editorial que el Gobierno intervenga TV3. "La aplicación del 155 no ha querido incluir la intervención del canal, puede que para evitar acrecentar ese ilimitado victimismo, pero más pronto que tarde hará falta un control nacional". Vaya, tan tiquismiquis con que actúe la policía para poner orden en una huelga por el qué dirán y no le preocupa la propaganda que harán sobre el estado fascista español que impone la censura. Este Marhuenda es un caso.

La Vanguardia está realmente asustada. "La huelga fracasa pero las protestas colapsan Catalunya". Lo que cuenta Isabel García parece una película de terror. "Los Comités de Defensa de la República asumen las acciones sobre el terreno". "La convocatoria de huelga general fue impulsada por una sindicato minoritario", el que dirige el asesino de Terra Lliure, que "se define como la primera fuerza sindical de obediencia nacional y defensora de los Països Catalans". Qué suerte no pertenecer a esos paisos tan raros que tienen asesinos dirigiendo sindicatos. "Las convocatorias de los CDR aumentan el riesgo de incidentes" y "preocupa la reacción ciudadana por la afectación continuada sobre los servicios". Se va a liar parda y va a pillar a Rajoy a la luna de Valencia, como siempre. Explica Enric Juliana que los "CDR se pusieron ayer al servicio" de Puigdemont, otro loco al volante. El pasotismo del Gobierno, además del terror tras el 1-O, "era un mensaje a los miles de catalanes que se enfadaron en las colas kilométricas: esto es lo que os espera si no reconducís la situación en las urnas". Pues hay que tener mala leche, los catalanes normales ya tienen bastante con lo que tienen.