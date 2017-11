El juez Serrano: "Yo perdono pero no olvido"

"Estoy contento, ha sido una carrera de fondo". Con estas palabras Francisco Serrano ha expresado en Es la tarde de Dieter su satisfacción tras ser rehabilitado como juez por el Tribunal Supremo. Tras una larga batalla judicial de más siete años, la justicia le ha dado la razón y le ha devuelto su condición de magistrado.

El Supremo ha anulado, por no ser conforme a derecho, la decisión adoptada, en marzo de 2017, por comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, por la que negó a Serrano su solicitud de reingreso en la carrera judicial. La petición del juez al CGPJ se produjo después de que Serrano hubiera cumplido una inhabilitación de dos años por haber alterado el régimen de visitas de un menor al que permitió acudir a una procesión de Semana Santa en Sevilla.

En una entrevista, este miércoles en Es La Tarde Dieter, el magistrado ha afirmado que lo que "lo que me ha mantenido en pie ha sido mi afán de obtener justicia y de no rendirme". Ha añadido que no tiene ánimo de resentimiento ni de revancha. No obstante, ha reconocido que ha sido una experiencia dura porque la carrera judicial es "su vida".

Sobre el trato recibido por el CGPJ y por compañeros de la justicia, Serrano ha puesto en duda que el motivo de su condena fuera solo "porque dejé a un niño, que me lo pidió, ir a una procesión de Semana Santa, en un conflicto entre sus padres". En este sentido, ha dejado caer que "tener ciertas ideas" contrarias a lo políticamente correcto, "hoy en día, es bastante peligroso".

En la actualidad, Francisco Serrano ejerce de abogado en su despacho de Sevilla y no ha dejado claro si volverá a la magistratura. De hecho, afirmó que hasta que tome posesión y le den una plaza no tomará una decisión sobre su futuro.