Interior defiende la actuación "proporcional" de los Mossos en la huelga de Cataluña

El Ministerio del Interior cree que los "cinco mitos" a los que se han aferrado Carles Puigdemont y su cesado Gobierno después de que entrara en vigor el artículo 155 de la Constitución se han desvanecido con la "fallida" huelga convocada por un sindicato minoritario y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC), la votación en el Parlamento de Flandes y la negativa de Amnistía Internacional a hablar de presos políticos.

Así lo ha defendido este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una entrevista en TVE donde ha hecho una valoración de la huelga que ha calificado de "rotundo fracaso", y que se saldó con más de 200 actuaciones policiales lideradas por los Mossos d'Esquadra, con cien identificados a los que "no les saldrá gratis" sus actos de sabotaje.

Fuentes de Interior destacan la "proporcionalidad" con la que actuaron los Mossos bajo la dirección de Ferran López, el comisario de la policía autonómica en quien el Ministerio confió el relevo del hasta el pasado 28 de octubre mayor, Josep Lluís Trapero.

El primero de esos mitos es que, según Zoido, fracasó la huelga y que los independentistas "no fueron capaces de movilizar a la sociedad", ni siquiera a quienes abiertamente se declaran partidarios de la secesión. "Además, se radicalizaron las acciones a medida que se constató el fracaso, llegando a utilizar a niños como escudos humanos", explican las citadas fuentes.

En su opinión, fue muy relevante que la huelga coincidiera con otros pronunciamientos como el del Tribunal Constitucional, que ayudó a derribar el segundo mito: que la reivindicación independentista se hace supuestamente respetando el derecho. Interior considera que el Tribunal Constitucional dio la razón ayer a los que defienden que la independencia era contraria a la Constitución, lo que interpreta como "la esencia de todo lo que está pasando".

El tercer mito es que la huida de Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros (los otros están encarcelado por decisión de la Audiencia Nacional) conseguirían el respaldo de autoridades europeas, empezando por las belgas. La votación en el Parlamento de Flandes "deja muy clara la posición respecto a este conflicto, ya que sólo se contó con cuatro apoyos de la ultraderecha".

Esta "soledad" de Puigdemont se sustenta con otros posicionamientos que se llevaron a cabo ayer, como es el caso de Amnistía Internacional. Sería el cuarto mito caído, ya que esta organización "dejó claro que no hay presos políticos en España" y que, por tanto, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros ocho ex consejeros encarcelados no pueden ser catalogados de esta forma.

El quinto y último mito es el que más directamente afecta a las competencias del Ministerio del Interior, que asumió las funciones en seguridad en aplicación del artículo 155. "España no es un Estado opresor, sino que aplica con equilibrio y proporcionalidad el uso de la fuerza", señalan las fuentes de Interior en resumen de la jornada de huelga en Cataluña. En este sentido insisten en que hubo más de 200 intervenciones y más de un centenar de identificados, "y ni un solo herido".