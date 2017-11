Lamela resiste: confirma el auto de ingreso en prisión de los exconsejeros

No está contando con demasiados apoyos, pero Carmen Lamela resiste. La juez que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de reforma de Oriol Junqueras y los exconsejeros encarcelados contra el auto de ingreso en prisión incondicional. No mueve una coma con respecto a dicha resolución donde apreciaba riesgo de fuga –por el elevado patrimonio de los querellados y el hecho de que Puigdemont y sus acompañantes estén fugados en Bélgica– y de reiteración delictiva –dado que venían ejecutando una estrategia para conseguir la independencia y no existían garantías de que cesaran ahora–.

El recurso de amparo puede interponerse contra todos los autos del juez de instrucción y es el propio instructor, en este caso Lamela, el competente para conocer las alegaciones. Es forzosamente previo al recurso de apelación que, a partir de este momento, los querellados pueden interponer ante el superior jerárquico de la juez, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En este sentido, la Sección Segunda de dicha Sala ratificó ya por cuatro votos a uno el auto con el que Lamela envió a la cárcel de forma provisional a los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Los magistrados calificaron de "minuciosa" y "detallada" la resolución de la juez.