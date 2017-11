De manera insólita, lo que da una idea de la gravedad del momento que se vive en Cataluña y en España entera, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en rueda de prensa antes de un acto meramente institucional en la Universidad de Salamanca para investir como doctores honoris causa al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y al excomisario de Asuntos Sociales, Educación y Cultura, Manuel Marín.

Rajoy, que suele dosificar sus declaraciones sobre asuntos políticos cuando no se ve obligado a ello, ha entrado de lleno en el asunto catalán para agradecer a Juncker su "apoyo a España en unos momentos tan difíciles". "Ha manifestado su respeto a nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro sistema judicial. Es muy reconfortante porque lo que se ha puesto en tela de juicio en Cataluña han sido los valores europeos, que han sido objeto de ataque. Ha quedado acreditado que el Estado puede defenderse frente a los que se sitúan fuera de la ley", ha razonado. También ha agradecido al gobierno y parlamento belgas sus muestras de apoyo y respeto a la integridad territorial de España.

En la comparecencia, Rajoy ha resaltado la importancia de las elecciones del 21 de diciembre para volver a "una situación de tranquilidad y moderación". Por ello ha hecho un llamamiento a la "participación masiva", tal y como ya hizo el miércoles en el Congreso de los Diputados.

"Nuestra posición es que el 21 de diciembre es muy importante y sería muy importante que hubiera una participación masiva, que todo el mundo fuera a votar y que sean conscientes de que son unas elecciones en las que se deciden muchas cosas", ha añadido. Por ello ha confiado en que después de esos comicios se logre una etapa de moderación y tranquilidad y en la que todo el mundo cumpla con sus obligaciones como españoles y europeos, y la primera de ellas, ha recalcado, cumplir la ley.

Dicho esto, Rajoy ha reconocido que el Ejecutivo "tiene previstos todos los escenarios siempre", en relación a una posible victoria independentista."Pero el Gobierno no está para opinar sobre acontecimientos que no se sabe si se van a producir o no", ha incidido.

Respeto a las decisiones judiciales

El presidente del Gobierno ha garantizado el respeto a todas las decisiones judiciales aunque le "gusten más o menos" y, por ello, ha evitado pronunciarse sobre lo que puede decidir el Tribunal Supremo tras la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament. Este diario ya publicó que el PP y Cs no ven con malos ojos que el Supremo asuma también la causa de la Audiencia Nacional.

"Lo que hagan hoy -por este jueves- los miembros de la Mesa del Parlament lo respeto y respeto también las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces y, por supuesto, sus decisiones", se ha limitado a señalar. Sólo ha insistido en que a él le corresponde tomar las decisiones que son propias del Ejecutivo, mientras que el Parlamento tiene su cometido y los jueces tienen la función que marca la Constitución."Yo la respeto sea cual sea su decisión, me gusten más o menos", ha reiterado.