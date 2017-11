Dante Pérez, el alcalde del PSC que fichó por el PP: "Ya no podía soportar más ambigüedad"

El pasado jueves saltó la noticia de que el alcalde socialista de Gimenells i el Pla de la Font (Lérida), Dante Pérez, dejaba el PSC para pasar al PP como número dos de la candidatura por Lérida para las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Una decisión que Dante Pérez ha explicado en Es la tarde de Dieter.

El ahora ex militante socialista ha afirmado en los micrófonos de EsRadioque se dio de baja en el PSC porque "ya no podía soportar más bandazos, más ambigüedad. Necesitaba una posición firme en la defensa del Estado de Derecho". En este sentido, ha defendido que el PP "tiene el mismo discurso en toda España, sin matices",

Otra de las razones que ha dado Dante Pérez para su baja en las filas socialistas, son los posibles pactos del PSC con Esquerra o Podemos, después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. A esto hay que sumar que Pérez ha afirmado estos días que es "incapaz de compartir partido con los nacionalistas de Unión"en referencia al fichaje del ex consejero de Interior de Artur Mas durante la consulta del 9-N, Ramón Espadaler.

Tras dos años como socialista, Dante ha reconocido que en "el PSC tiene dos almas, una más catalanista que roza el nacionalismo y otra más alineada con lo que es el PSOE en el resto de España, con más sentido de Estado y con una defensa más firme del Estado de derecho y la Constitución". Ha añadido que "el PSC siempre ha defendido que Cataluña era una nación y sin matizar. El PSC en su mayoría apuesta por reconocer a Cataluña como nación".

¿Por qué PP y no Ciudadanos?

Preguntado sobre por qué optó unirse al PP y no a Ciudadanos, Dante Peréz afirmo: "no lo veo yo a Ciudadanos tan de centro. Ciudadanos es un partido menor con menos potencial que el Partido Popular". No obstante a día de hoy, Pérez Dante aun no es afiliado del PP.