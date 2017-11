María Jesús González: "Cuando me dijeron que reabrían mi caso, pensé que era un milagro"

La madre de Irene Villa, María Jesús González, ha sido entrevistada este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio. El motivo: la reapertura, por parte del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 del caso del atentado etarra que tuvo lugar en Madrid el 17 de octubre de 1991, en el que resultaron gravemente heridas ambas.

González ha relatado que le "llamaron del despacho de abogados Milans del Bosch diciéndome que lo iban a reabrir" y que "cuando la Fundación Villacisneros me preguntó si querían que se ocuparan de mi caso, dije que sí". "No tenía ninguna fe en que se volviera a reabrir. Cuando me lo dijeron, pensé: es un milagro", ha añadido.

La madre de Irene Villa no sabe aún nada del desarrollo del caso: "Lo único que me han dicho es que se va a reabrir. Imagino que cuando esto esté un poco más maduro, me irán diciendo lo que están haciendo y lo que están consiguiendo".

González mostró su indignación por el alto número de casos –"Más de 300 de asesinatos por resolver, y otros tantos por heridos"– que han quedado en el olvido: "Nosotras estamos aquí, con todo el cariño del mundo y felices, pero ¿y los padres que han perdido a sus hijos, los hijos que han perdido a sus padres, y no se les brinda una investigación? Es totalmente injusto". "Existe el fiscal general del Estado para que esté ahí pendiente de todas las cosas. Nunca se me ha ocurrido preguntar nada de mi expediente porque pensé que estaba trabajando muchísima gente. Como me parecía tan terrible, pensé que estaba todo el mundo trabajando. Pues no ha sido así", ha agregado.

Finalmente, ha dicho que tanto ella como su hija están muy felices tras esta noticia: "¡Cómo no vamos a estar contentas! Estamos encantadas de la vida, con la Fundación Villacisneros y con los abogados Milans del Bosch".