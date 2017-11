Primeros movimientos para que el asturiano sea lengua cooficial

En Asturias, en esta última semana, los partidos de izquierda han llevado al Ayuntamiento de Gijón y al Parlamento autonómico el debate de la cooficialidad del asturiano. Un debate que, según el portavoz adjunto del PP en Gijón, Pablo López, "no está en la calle, son debates ficticios. Son debates partidistas".

En Es la tarde de Dieter, Pablo López ha afirmado que tanto Izquierda Unida como Xixón sí se puede han promovido este asunto por "intereses partidistas". No obstante, el popular no solo ha criticado la actitud de estas dos formaciones, también se ha mostrado sorprendido con la "insensatez" de la alcaldesa de Gijón, perteneciente a Foro Asturias, Carmen Moriyón, que apoyó la iniciativa de IU y la marca blanca de Podemos.

La regidora gijonesa el pasado jueves apoyó una proposición, impulsada por Izquierda Unida y Xixón sí se puede para iniciar el proceso de la cooficialidad del asturiano que, además, insta al Principado a iniciar la reforma del Estatuto de Autonomía para que esto sea posible. En la otra cara de la moneda, PP y Ciudadanos, que votaron en contra.

24 horas después del pleno de Gijón, la cooficialidad de asturiano llegó al parlamento autonómico, en una comisión parlamentaria sobre la lengua asturiana a propuesta de Izquierda Unida. De llevarse a cabo la propuesta de IU, todos los estamentos de la administración asturiana deberían contar con traductores de asturiano y su enseñanza sería obligatoria en todos los ciclos educativos. Finalmente, esta comisión acordó dar un margen de quince días para que los grupos parlamentarios hagan sus aportaciones.

División de posturas en el PSOE

El popular Pablo López aseguró que Podemos e Izquierda Unidad ha utilizado este asunto para "meter cuña interna" dentro del PSOE para "intentar pescar en río revuelto". Lo cierto es que el asunto de impulsar la oficialidad del asturiano ha dejado entrever la existencia de dos posturas. Por un lado, el nuevo secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, defendió esta semana la necesidad de impulsar la oficialidad del asturiano en el próximo programa electoral en 2019.

Pero esta postura no sería compartida en su totalidad por el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández. Fuentes de su entorno han desvelado a la redacción de Es la tarde de Dieter que, aunque respeta las decisiones de los nuevos cargos socialistas, Javier Fernández se limitará a cumplir el programa electoral con el que se presentó a las elecciones de 2015, hasta que termine su legislatura. Este programa contemplaba solo la promoción y protección del asturiano pero sin convertirlo en lengua oficial.

"Solo un 3,5% de los estudiantes de bachillerato estudia el asturiano"

Pablo López ha defendido que "los asturianos optan de manera minoritaria por utilizar el bable". Como ejemplo, ha asegurado que el asturiano es una opción dentro del sistema de educación de esta comunidad autónoma y que "solo un 3,5 % de los alumnos que estudian bachillerato optan por aprender el bable". Un dato que, según el popular, demuestra que no hay una demanda real de que el asturiano sea cooficial.