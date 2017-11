Era complicado y ahora ya es imposible. Después de una semana intensa de contactos al más alto nivel entre las direcciones de PDeCAT, partido del expresidente catalán y ERC, partido del exvicepresidente, los de Junqueras le dicen "no" definitivamente a Carles Puigdemont para sumarse a su proyecto de lista unitaria que aglutine a todo el independentismo de cara al 21D. Ni siquiera la visita de los exdiputados de la CUP, Anna Gabriel y Benet Salellas a Bruselas para reunirse con Puigdemont e interesarse por esta propuesta unitaria ha ejercido la suficiente presión en el seno del partido separatista.

Ellos quieren concurrir a las elecciones autonómicas por libre, mantener su propia marca y enterrar de esta forma la posibilidad de reeditar otro Juntos por el Sí que tenían tiempo de registrar como nuevo partido hasta el próximo 17 de noviembre. Apartada esta posibilidad su estrategia es clara: quieren hacer de sus propios dirigentes encarcelados, el primero de ellos Junqueras, e incluso de los fugitivos en Bruselas un reclamo para el electorado separatista sin mezclarlos con los viejos convergentes. Así lo han decidido este sábado tras la reunión del consejo nacional del partido, por primera vez sin Oriol Junqueras que va camino de cumplir su décima noche en la cárcel madrileña de Estremera.

De esta forma, las listas quedarían de la siguiente manera: Oriol Junqueras, Marta Rovira y Raül Romeva serán los cabeza de cartel por Barcelona y la cerrarán los exconsejeros de Justicia, Carles Mundó y el de Salud que se encuentra en Bruselas, Toni Comín; en Gerona liderarán las listas Dolors Bassa y Roger Torrent; en Lérida lo harán Meritxell Serret, exconsejera que se encuentra en Bruselas con Puigdemont, Bernat Soler y Gemma Espigares y por Tarragona, Òscar Peris y Noemí Llauradó.

Lo más llamativo es que la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell a quien se le había reservado el número cuatro, ha declinado finalmente presentarse a las elecciones, al parecer, siguiendo el consejo de su abogado. Según nos cuentan fuentes del partido, ERC ha dejado abierto el plazo de incorporaciones hasta el próximo viernes por lo que Forcadell podría cambiar de opinión. Quien seguro no lo hará después de cuatro legislaturas consecutivas es la diputada Anna Simó, histórica de ERC que lo ha confirmado con un tuit asegurando que la decisión no tiene nada que ver con su situación procesal sino que ya la había tomado hace años.

En fer-me confiança en 4 ocasions per representar-los al Parlament. En respectar la decisió personal presa fa més de dos anys que aquesta fos la meva darrera legislatura com a diputada. Confiança en les candidatures d @Esquerra_ERC i en el capital polític acumulat Mil gràcies 2/2 — Anna Simó (@AnnaSimo) 11 de noviembre de 2017

El partido de Oriol Junqueras afronta estos comicios del 21 de diciembre como una forma de que "la gente vuelva a legitimar" a sus dirigentes encarcelados. Una candidatura, ha dicho Rovira que "buscará restablecer la democracia, la libertad y construir y hacer la república". Su principal objetivo sería el de "arrancar de las manos al Gobierno español las instituciones democráticas. No queremos que el Gobierno de la nación nos diga qué podemos hacer y que no en el Parlamento", sentenciaba Rovira tras la reunión de este consejo nacional que ha trazado las primeras líneas de la campaña que los de Junqueras enfocarán, no solo para conseguir evitar la llegada de los constitucionalistas a la Generalidad sino para convertirse en la fuerza más votada del separatismo y enterrar a la vieja convergencia de Puigdemont que ahora sí, tras el rechazo de ERC a sumarse a una candidatura unitaria, tiene las horas contadas.