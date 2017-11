Forcadell deserta de la manifestación separatista "por recomendación de sus abogados"

Desconcierto, cansancio, tristeza, pesimismo. Las bases separatistas asisten perplejas a la pugna entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a la quiebra de la unidad mientras dos líderes "cívicos" y ocho exconsejeros están presos y cuatro, más Puigdemont, en Bélgica. ERC ya ha presentado su candidatura con su líder, preso en Estremera, a la cabeza. Puigdemont, en el "exilio", insiste en la lista única y se reúne con la cupera Anna Gabriel, así como con Mas y Marta Pascal, del PDeCat. A su vez, agrupaciones locales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) denuncian que la dirección transmite desmoralización y no hace todo lo que puede por agitar y movilizar al "pueblo".

La desconfianza hace mella en la militancia separatista. La negativa de ERC a reeditar la coalición con el PDeCat de Mas y Puigdemont contrasta con la pretendida cohesión de los partidos separatistas. Sólo se comparte la petición de libertad de los que llaman "presos políticos". Mientras unos gritan "Puigdemont, president", otros callan e incluso se oyen algunos silbidos.

Sólo Colau, ni Mas ni Rovira

Carme Forcadell ha sido la gran ausente "por recomendación de sus abogados". Es la primera vez desde 2012, cuando comenzaron las grandes manifestaciones de la ANC, que Forcadell no preside o asiste en lugar destacado a una exhibición de masas. La diputada de ERC Anna Simó ya ha anunciado que no repite. Tampoco Ramona Barrufet, del PDeCat. Ambas pasaron el jueves por el Tribunal Supremo. Forcadell no ha sido la única ausencia notable. Tampoco estuvo Artur Mas. Colau, en cambio, sí que asistió a pesar de haber reprochado a Puigdemont que se haya largado a Bruselas. Al parecer, no era el día de los políticos, ya que la número dos de ERC, Marta Rovira tampoco hizo acto de presencia en las primeras filas.

Cartas desde prisión

Los familiares de los presos y de los huidos han presidido una de las cabeceras. Después han subido al escenario. Una hija del exconsejero Joaquim Forn ha leido unas palabras de su padre desde la cárcel. Apela a la "máxima unidad". "No es el momento de la diferencia", añade. Allegados del resto de los consejeros presos también toman la palabra. La esposa de Josep Rull lee una misiva en la que el político nacionalista afirma que el destituido es el gobierno "legítimo" de Cataluña. Jordi Turull también pide unidad política a través de su hija.

Junqueras ha preferido que nadie de su familia leyera su mensaje. Ha sido un amigo quien se ha ocupado. Nota combativa. "Nuestros sueños son sus pesadillas", ha escrito el líder de ERC. "Somos la semilla de la república, una república justa, libre y limpia. Luchad, luchad y el invierno dejará paso a la primavera", ha dejado dicho. Ni una concesión a la candidatura única.

Jordi Sànchez ha querido que fuera su hija Abril Sànchez quien leyera una breve carta de agradecimiento a los manifestantes en la que también les ha pedido seguir adelante.

Mensaje del "president"

Tras una actuación musical se proyectó un vídeo de Carles Puigdemont en el que el expresidente afirmaba: "Hay un clamor unitario, clamor alto y claro, que queremos libertad y democracia. No nos acobardemos. Hay un pueblo digno y no habrá barrotes ni exilios que puedan con él". También tuvieron vídeos Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín.

Las actuaciones musicales no han contribuido a animar la manifestación, que ha concluido con las intervenciones de los vicepresidentes de la Òmnium y ANC. Marcel Mauri, de la primera organización, ha citado a Carme Forcadell y le ha expresado su apoyo, así como a los miembros de la Mesa del "Parlament" que desfilaron por el Tribunal Supremo, de una forma un tanto singular: "Tanto nos da lo que haya dicho o dejado de decir. Tanto nos da lo que hayan dicho o dejado de decir los demás. Esto no va de traidores. Gracias, valiente; gracias, valientes".

750.000 según la Guardia Urbana

La ANC dice haber contratado más de novecientos autobuses y la Guardia Urbana ha dado una cifra de 750.000 participantes en una manifestación que ha recorrido la calle Marina de Barcelona. La "Assemblea" había planteado el 11-N como una repetición de los 11-S masivos, pero las cifras "oficiales" de la Guardia Urbana evidencia un paulatino descenso en el número de manifestantes.

Aún así, el segundo de la ANC, Agustí Alcoberro, se vanaglorió del éxito e instó a los asistentes a una nueva gran movilización, esta vez en Bruselas el 7 de diciembre y contra la Constitución.

Los dirigentes separatistas exhiben músculo en la calle, pero cunde la percepción de que la de este sábado puede haber sido el colofón del proceso, un concurrido entierro de la sardina.