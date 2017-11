Ada Colau echa al PSC del Ayuntamiento de Barcelona por su apoyo al 155

La militancia de Barcelona en Común ha votado a favor de romper el pacto de gobierno que mantienen con el PSC en Barcelona por el apoyo de los socialistas catalanes a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con lo que la formación que lidera Ada Colau gobernará ahora en solitario.

En una rueda de prensa, el portavoz de Barcelona en Comú, Enric Bàrcena, ha anunciado que en la consulta interna convocada para decidir si se rompía con el PSC han participado 3.800 personas y que han votado a favor 2.059, un 54,18 % del total.

El 'no' ha cosechado un total de 1.736 votos, un 45,68 %, mientras que ha habido 5 votos en blanco, un 0,13 %.

La consulta se ha desarrollado entre el jueves y esta medianoche, y se preguntaba a la militancia de Barcelona en Común que si "dado el apoyo" del PSC al artículo 155 de la Constitución había que "poner fin" a ese pacto municipal.

Barcelona en Común tendrá ahora la gobernabilidad más complicada, dado que dispone de 11 concejales de 41, y el PSC le aportaba otros cuatro.

El grupo municipal Demócrata (PDeCAT) dispone de nueve concejales, ERC tiene 5, los mismos que Ciudadanos, el PPC tiene tres, los mismos que la CUP y hay un concejal no adscrito.

Pisarello: "Lamentamos la situación"

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha lamentado en rueda de prensa la situación a la que han llegado aunque señala que han hecho todo lo posible para que esto no ocurriera: "Creemos que no es lo que necesita Barcelona ni Cataluña y precisamente porque estamos en contra de estas políticas de bloque y de frente"

"En un primer momento, el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo que su posición era ni DUI ni 155 pero lamentablemente decidió alejarse de este espacio de diálogo, romper espacios de puentes y situarse al lado del PP y Cs", ha lamentado.

Para Pisarello, la aplicación del 155 "es una pieza más de un proceso de recentralización autoritaria" y se ha mostrado convencido de que si el PSC hubiera consultado a sus bases sobre el 155 la consulta que se ha hecho en Bcomú no hubiera sido necesaria y hoy no tendrían estos resultados sobre la mesa.

El primer teniente de alcalde, acompañado por la ejecutiva de su partido, ha dicho que están muy orgullosos de haber planeado esta consulta en un momento, según él, difícil, pero ha señalado que "es lo que tocaba hacer y lo que pedía la ciudadanía".

"Creemos que es un proceso que será bueno por la ciudad, porque nos permitirá llegar a acuerdos que Barcelona necesita, colocar Barcelona en el centro, al margen de las políticas de bloque, de las de frente y priorizando siempre acuerdos concretos a partir de objetivos concretos que es lo que Barcelona necesita en estos momentos", ha asegurado.

A pesar de todo, Pisarello ha recordado que el PSC ha aportado aspectos muy positivos para la ciudad de Barcelona pero que la situación "extraordinaria" que se vive en Cataluña ha hecho llevado a esta ruptura, a la que nunca querrían haber llegado, según ha reiterado.

Ha dicho que no esperaban la decisión que ha tomado Iceta y que hicieron todo lo posible para evitarla pero que destacado que mantendrán la mano tendida al PSC porque comparten muchos objetivos de ciudad que siguen llevando a cabo y que no han desaparecido.

Asimismo, Pisarello ha remarcado que todas las fuerzas políticas deberían tener un programa mínimo con tres puntos esenciales: el levantamiento del artículo 155, la liberación de las personas encarceladas por razones políticas y amnistía para las personas que sean condenadas por esta razón.

También ha afirmado que Bcomú buscará todos los acuerdos necesarios con todas las fuerzas políticas para poder afianzar unas líneas de gobierno en la ciudad que se han ido consolidando en estos dos años: "Es nuestro compromiso y es más necesario que nunca", ha concluido.

El líder del PSC en Barcelona y todavía segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha lamentado este domingo que las bases de Bcomú hayan optado por romper el acuerdo de gobierno con los socialistas: "Hacía falta reconstruir el país, no romper más cosas".

"Hacía falta poner Barcelona y sus ciudadanos por delante. Hacía falta priorizar alianzas de izquierdas. Es lo que hemos defendido y defenderé", ha aseverado Collboni en un apunte en Twitter.

Calia reconstruïr el país, no trencar més coses. Calia posar BCN i els seus ciutadans per davant. Calia prioritzar aliança d’esquerres. Això és el que he defensat i defensaré. Venim de lluny i el futur de BCN és ple d’oportunitats pic.twitter.com/hQjzS6Zc8Y