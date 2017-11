El líder de los comunes en el Parlamento catalán, Lluís Rabell, asegura que la ruptura del acuerdo de gobierno entre Barcelona en Comú y el PSC en el Ayuntamiento de la ciudad condal es una pésima noticia para Barcelona y peor todavía para Cataluña.

https://t.co/PBFI6xZBT9 Pèssima notícia per a Barcelona. I pitjor encara per a Catalunya. Ha estat una consulta condicionada, amb un resultat previsible... destinada a vestir una decisió de ruptura presa d'antuvi. Una irresponsabilitat majúscula.

En su cuenta de Twitter, Rabell asegura que la consulta estaba condicionada con un resultado previsible.También afirma que la consulta únicamente se ha celebrado para vestir una decisión de ruptura que ya se había tomado antes.

Rabell también se ha dirigido a Ada Colau, a la que califica como "adalid de la nueva política" y a la que acusa de promover "un paripé demográfico realizado por gente que no osa asumir sus decisiones".

Que em perdonin els adalils de la "nova política"... Una consulta sobre un pacte de govern en què el govern "no té opinió" - però no para d'enviar missatges contra els aliats - és un paripé demagògic promogut per gent que no gosa assumir les seves decisions.