El separatismo explota: la lista del 'president' contra la candidatura del preso Junqueras

El independentismo se ha vuelto a quebrar. Presume de unidad de acción, de manifestaciones conjuntas en favor de los presos, pero se prepara para concurrir a las elecciones del 21 de diciembre por separado, cada facción con su lista. No ha sido posible reeditar la coalición entre ERC y el PDeCAT de Junts pel Sí. Oriol Junqueras no está dispuesto a seguir tragando con el liderazgo convergente del independentismo sobrevenido de los cobradores del tres por ciento. Esa es su excusa para descartar de plano la candidatura conjunta. Los dirigentes de la CUP tampoco están por la labor. El separatismo concurrirá dividido en su hora más grave, las "ilegítimas" elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy.

El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no ha logrado convencer a ERC, que cabalga como lista más votada en todas las encuestas. El PDeCAT es un caballo cojo. Los restos de Convergencia están lastrados por la corrupción y por la escapada de Puigdemont. Aún así, el partido de Pujol comparecerá en las elecciones. Lo hará bajo unas siglas de conveniencia, con el PDeCAT en minúscula y por la puerta trasera para no perder el dinero y el espacio de propaganda electoral que no tocaría a una agrupación de electores de nuevo cuño.

Pugna por los 'Jordis'

Puigdemont tiene seguros a los consejeros de su partido presos, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs. Pugna con la lista de Junqueras por el favor de los presidiarios Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El sucesor de Artur Mas encabezará una candidatura sin cargos orgánicos. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha sido sacrificada. No irá en las listas. Conspiró con Santi Vila, el "moderado" que abandonó el gobierno catalán en el último minuto. Puigdemont quiere rodearse de fieles sin mácula, a poder ser independientes y, caso contrario, sin sombras "autonomistas" en el expediente.

La candidatura de Puigdemont ya tiene nombre: Junts per Catalunya. El president no quiere cargos orgánicos, sino los alcaldes del partido que amagaron con dimitir cuando vaciló con un adelanto electoral en lugar de la declaración unilateral de independencia. ERC también anuncia una lista "transversal" de presos y de no afiliados. Una parte del Govern en el "exilio" discrepa de otra parte del Govern en la cárcel. Convergencia y ERC concurrirán por separado.