Espectáculo de Monedero en la comisión del Senado que investiga la "conexión venezolana" de Podemos

Espectáculo en la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado. Juan Carlos Monedero acudió este lunes a la Cámara Alta para explicar llamada "conexión venezolana" de Podemos. Durante más de una hora, el fundador de la formación de los círculos y el senador del Partido Popular, Luis Aznar, protagonizaron un continuo rifirrafe que comenzó con el exdirigente morado reconociendo que trabajó para el Gobierno de Hugo Chávez.

El PP y UPN fueron los únicos partidos que participaron en la comisión, creada a iniciativa de los populares, dado que los demás partidos la han tachado de "pantomima". A su llegada, Monedero aseguró que esa situación le recordaba a "las Cortes franquistas".

Nada más comenzar su intervención contestó "no" a la pregunta de si había trabajado para Chávez aunque después rectificó y reconoció que sí que había colaborado con la presidencia de Venezuela. "Trabajar poco", se escuchó de fondo en la sala, lo que provocó las risas de los senadores del PP.

Patrimonio

Tras esas palabras, comenzó un combate dialéctico entre Aznar y el podemita que provocó que quedaran en el aire las respuestas sobre la relación de la formación con Venezuela. Preguntado por las noticias que apuntan a que contaba con un patrimonio de 700.000 euros de patrimonio antes de fundar Podemos, Monedero explicó que "es posible que hubiera en el banco esa cifra" después de que cobrase en 2013 un total de 425.150 euros de los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador por trabajos de asesoría para implantar una moneda común. "De esa cantidad se quitó la mitad en impuestos". "Sí, la culpa fue de Montoro", contestó el senador del PP con tono socarrón.

La tensión aumentó conforme fue pasando la comparecencia y, en varias ocasiones, Monedero se quejó del ruido de los asistentes: "Dejen de cuchichear, esto parece el colegio, respeten el Senado"."¡No me llame mentiroso, porque no se lo consiento! Está usted en el Senado, no en una taberna", dijo en otra momento.

"El golpe del 36"

"Son ustedes un partido en el que los Jaguars aparecen en el garaje", aseguró Monedero en otro momento intentando desviar la atención del motivo de la comparecencia. Pero continuaron las preguntas. Dado que algunos de los trabajos realizados por Monedero para Venezuela se enmarcaban en el ámbito económico, Aznar le pregunto si conocía a Rafael Isea, ministro de Finanzas durante el Gobierno de Hugo Chávez. "Uno que huyó de Venezuela", decía Monedero. "Qué asesor era usted si ni conocía a los ministros", le reprochaba el popular.

Otro de los asuntos por los que se le cuestionó fue por su intento de adquirir el canal de televisión municipal "Canal 33" para promocionar sus ideas. Aseguró que no tenía intención de comprarlo pero sí de mantenerlo lo máximo posible para poder seguir emitiendo La Tuerka. "Vengo de un país en el que el 18 de julio del 36 dieron un golpe de Estado, ganó el fascismo y durante 40 años mi país estuvo silenciado. Yo tengo un profundo compromiso para intentar revertir ese silencio y que haya otras voces", explicó Monedero.

El enfrentamiento no terminó ahí, Monedero y Aznar se vieron después en los pasillos y se volvieron a encarar en una mañana atípica en el Senado.

Riobóo

Un lunes que había comenzado con la comparecencia en esta misma comisión del ex socio de Pablo Iglesias en el Canal 33, Enrique Riobóo, que aseguró que los dirigentes de Podemos habían intentado comprar su canal y les acusó de haberse "dopado" con dinero de Venezuela e Irán.

"Los cinco europarlamentarios que dan origen a Podemos no serían posibles sin el dinero personal que recibían Iglesias y Monedero del extranjero. Esa financiación era para visibilizar el 15-M y desestabilizar el sistema, y venía de los iraníes y del gobierno de Venezuela", aseguró.

"Iglesias y Monedero tenían los bolsillos dopados de dinero de Irán y Venezuela", insistió el que fuera socio de Pablo Iglesias que explicó que la relación con la dictadura latinoamericana viene de lejos, desde que la presidía Hugo Chávez. Hasta ese país viajaron en varias ocasiones representantes de lo que más tarde se convertiría en Podemos. "Después de un viaje relámpago de Monedero a Venezuela, vuelve frustrado y dice: ‘Es que Maduro no es Chávez, es un conductor de autobús que se ha encontrado con la presidencia de Venezuela y la financiación no va a ser todo lo generosa que pensábamos’", contó Riobóo.

Según el exsocio de Iglesias, este dinero fue a parar, entre otras cosas, a la campaña de las elecciones europeas de 2014. "Todos sabemos lo que cuesta una campaña electoral. Evidentemente eso no está hecho con su nómina, sino con dinero que llega de fuera. Yo no tengo ninguna duda".

Sobre los supuestos pagos en negro de Pablo Iglesias cuando era presentador de La Tuerka, dijo que "Sarah Bienzobas, su mano derecha, cobraba el dinero ‘en B' y les daba sobres con dinero a los colaboradores". "Mano Izquierda, la productora de Pablo Iglesias, camuflaba a todos los empleados, sobre todo universitarios, que realizaban La Tuerka".

Y, por último, sobre la relación de Iglesias con el régimen iraní, argumentó que "le financian toda su actividad de comunicación" y que el líder de Podemos llegaba a cobrar hasta 3.000 euros por programa".