Puigdemont descarta la independencia en 'Le Soir': "Otra solución es posible"

¿Independencia o muerte? plantea el diario belga a Carles Puigdemont, que responde tajante y por extenso: "¡Jamás! Yo siempre estoy por el acuerdo. Pero el origen de todo esto está en la invalidación en 2010 del Estatuto de Autonomía que había sido acordado por los parlamentos catalán y español. ¿Sabes cuántos diputados independentistas había en el parlamento catalán en ese momento? 14 de 135. Ahora somos 72. El primer responsable del impulso del independentismo es el PP".

El expresidente de la Generalidad habla con el diario belga Le Soir a tumba abierta, con la perspectiva de la vista judicial en Bruselas que el viernes decidirá su extradición a España. En la entrevista, Puigdemont cambia de discurso y por primera vez se muestra dispuesto a aceptar un escenario diferente del marcado en las "hojas de ruta" separatistas. Así, llega a afirmar que la independencia no es el único camino, que "otra solución es posible" y que él mismo está "dispuesto a aceptar la realidad de otra relación con España".

Puigdemont trata de aparecer ante la prensa belga como un hombre de pacto y concordia, un catalanista de buena fe al que no le han dejado más salida que el enfrentamiento. De esta forma, reconoce que el pleno en el que se aprobaron las leyes del referéndum y de desconexión "no fue el mejor posible", pero que los nacionalistas no tenían más remedio que hacerlo ante la negativa del Gobierno a dialogar.

El encajador de Cataluña

La independencia tampoco es ya el objetivo, al punto de que Puigdemont asegura: "¡Trabajé durante treinta años para obtener otro encaje de Cataluña en España!". Sorprendente revelación de quien hasta ahora presumía de un impecable pasado independentista a pesar de haber entrado en Convergencia cuando el partido de Pujol no enarbolaba en público la bandera separatista. Tal vez sorprendido de su osadía, matiza a continuación que el esfuerzo debió ser colectivo: "Trabajamos mucho en esto, pero la llegada al poder del señor Aznar detuvo esta marcha".