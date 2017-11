Para Ciudadanos, el PSC ha sido "humillado" por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras haber sido "expulsados" del Gobierno de la Ciudad Condal, como ha sucedido este fin de semana.

El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha asegurado este lunes en Madrid, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido, que los socialistas catalanes "no se han enfrentado a las posturas independentistas de la señora Colau" porque, a su juicio, pensaban "preparar la pista de aterrizaje" para un tripartito en Cataluña, después del 21-D, con ERC y los comunes, la formación en la que se integra Podemos.

"Colas siempre está con los separatistas"

La maniobra de Colau, por tanto, habría pillado con el pie cambiado al hasta ahora segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, siempre según el criterio de Ciudadanos, tercer partido en la capital catalana por encima de los socialistas.

Villegas ha enfatizado el perfil próximo a los separatistas de la cabeza de Podemos en Cataluña: "La señora Colau no falla nunca, siempre está al lado de los independentistas. Cuando hay una manifestación independentista ella está en primera fila, cuando hay una que no es independentista ella, por supuesto, no aparece. Cuando los independentistas convocan un referéndum ilegal ella va a votar y, además, si tiene al oportunidad de votar dos veces sí a la independencia, pues lo hace, como hizo el 9-N".