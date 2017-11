Cuatro concejales del gobierno de Manuela Carmena participaron este martes por la mañana en una concentración en contra del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y en apoyo del edil de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato (IU).

En la Plaza de la Villa el tercer teniente de Alcade, Mauricio Valiente, y los ediles, Rommy Arce, Pablo Carmona y Yolanda Rodríguez se unieron a las decenas de personas que se manifestaban justo antes de que la sesión de la comisión extraordinaria, donde compareció Sánchez Mato, diera comienzo. Ésta la había pedido el PP para que explicase cómo va a Madrid a cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda. Y es que el rechazo definitivo al tercer Plan Económico Financiero (PEF) presentado por el Ejecutivo de Ahora Madrid ha llevado al departamento de Montoro a tutelar, semana a semana, las cuentas del Consistorio.

La concentración fue convocada a través de las redes sociales con el lema 'Madrid no se para' y recibió al delegado de Economía y Hacienda con gritos de "no estás solo".

El PP acusa a Sánchez Mato de estar detrás

Al inicio de la comisión el portavoz del PP en la comisión de Economía y Hacienda, Íñigo Henríquez de Luna, acusó a Sánchez Mato de estar detrás de esta convocatoria, demostrando tener una "actitud profundamente antidemocrática" por "coaccionar" a los ediles con una concentración inspirada en la simbología "fascista de la etapa de Mussolini". "Que llamen a la gente a las puertas de una comisión para tratar de intimidarnos es impresentable", le espetó el concejal popular.

Henríquez de Luna bromeó acerca del poco seguimiento de la convocatoria, a la que "han ido cuatro gatos", y calificó la protesta de "gatillazo de escrache".

"Enséñeme dónde aparece mi firma en la convocatoria", instó por su parte el responsable de la Hacienda municipal, quien le exigió además retirar sus "afirmaciones absolutamente falsas". "Me interesa hablar de la ciudad de Madrid y no de estupideces o de soflamas", dijo el delegado, que insistió en que esa concentración no estaba apoyada por el equipo de Gobierno.