El misterio del PSOE: ¿por qué se deja insultar, humillar y maltratar por la extrema izquierda?

El Mundo sigue su campaña de denuncia del adoctrinamiento en las escuelas, la semilla del separatismo. "Exiliados lingüísticos". El editorial alerta de que el adoctrinamiento que comenzó en Cataluña se ha extendido a Baleares y Valencia, por "la connivencia entre el PSOE y los nacionalistas". ¿Y el PP? Porque si mi memoria no me engaña ha gobernado algunos años en la Comunidad Valenciana. Dice que la vulneración del derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en español es tan grave en Baleares que ha forzado a familias enteras a exiliarse en otras comunidades y exige al gobierno que tome cartas en el asunto. "Está en juego la cohesión nacional". Para Arcadi Espada "la única posibilidad de regeneración política en Cataluña pasa por un gobierno de Ciudadanos que apoyen de un modo u otro socialistas, populares y acaso los brotes verdes que pudieran surgir de las cenizas del antiguo catalanismo". Pero ve un obstáculo en Iceta, que "en vez de aportar su ánimo y su fuerza al frente de la regeneración flirtea con la posibilidad de adherirse a una izquierda tripartita" con separatistas y podemitas, como siempre. "Por más que le pese", dice Arcadi, "el PSC está más cerca de Ciudadanos que del partido Podemos". ¿En serio, Arcadi? Pues lo disimulan a la perfección. Rafa Latorre habla de la faena que le ha hecho Ada Colau a Pablo Iglesias. Su "viraje independentista pulveriza lo poco que queda del discurso nacional de Podemos". Pobre Pablo, a perro viejo todo se le vuelven pulgas.

El País sigue erre que erre intentando endosar a Rusia la culpa del golpe en Cataluña. "La UE apoya a España contra los ciberataques en Cataluña". Como si unos cuantos oportunistas que pululan por internet fueran los responsables de años y años de separatismo en Cataluña. David Trueba nos viene ahora con que el recurso indepe al franquismo "es culpa de no haber sido capaces de hacer los deberes con la rapidez y la contundencia que nos merecíamos como sociedad democrática tras la dictadura". Y tiene la poca vergüenza de poner como ejemplo "los ataques ultras de las últimas semanas", tantos que ni su periódico les ha dado importancia; o a la "rotura de cristales en Catalunya Radio, insultos a periodistas de TV3, pintadas en las sedes independentistas y en la tumba de Companys sin despertar la condena masiva en el resto del país y detenciones inmediatas". No recuerdo a este individuo haber pedido detenciones inmediatas por los reiterados insultos de TV3 a todo el que no comulgue con la independencia, ni cuando la CUP asaltó la sede del PPC, ni por los continuos ataques a Ciudadanos, incluidos los padres de Albert Rivera. ¿No se le cae la cara de vergüenza, señor Trueba? Y dice que el mayor problema de España es el Valle de los Caídos. En este país siempre cabe un tonto más. País y El País.

ABC dice en un creativo titular: "Menos juntos y mucho más revueltos". "El 21-D desata la guerra en el independentismo". No os ilusionéis demasiado, ya ha ocurrido otras veces y siempre hacen las paces. El editorial le sacude una descarga eléctrica a los socialistas. "Una de las características más llamativas del PSOE es que toda la dignidad que aparenta tener frente al PP la pierde ante la extrema izquierda". Ya le pueden "insultar y descalificar" que el PSOE "aguanta el castigo de forma inexplicable sin reaccionar como un partido con autoestima". Se dejan golpear, pisotear y agachan la cabecita como diciendo me lo merezco, dame más. "La capacidad de los socialistas para encajar humillaciones de la extrema izquierda es un ejemplo de debilidad política". Les tienen más miedo que a una vara verde.

La Razón dice que "la independencia divide a los soberanistas ante el 21-D". De momento. Ya hemos celebrado en otras ocasiones la división de los separatistas y mira dónde hemos acabado. Toni Bolaño dice que la palabra "independencia se ha vuelto tabú en los programas". "La tensión entre los antiguos socios crece". Pilar Ferrer lo apuntala. "Guerra en el PDeCAT por la lista del president que entierra el partido". "Declaración de guerra hacia ERC. La fractura y la batalla en el electorado independentista están servidas". Todo muy bélico, como ven. Lorente Ferrer no entiende lo de Colau. "Colau llega tarde. Cuando los independentistas están de retirada ahora se presenta como relevo de Puigdemont y Junqueras. El PSC es el que acaparará el voto de los que en Cataluña en Común ya están agotados del proceso". Lo de esta chica es incomprensible, después de ver lo que le ha pasado a Iglesias por hacerse indepe y va y se hace ahora la jefa de los indepes. En fin, con su pan se lo coman.

La Vanguardia dice que "Puigdemont y ERC empiezan a atemperar su discurso". Que no estaban preparados para la independencia, que hay otros caminos. A buenas horas. A Godó le hace una ilusión tremenda, ya huele las perrillas. "La independencia no es el único final posible para la deriva política catalana y sin duda hay otros más factibles a corto y medio plazo", dice relamiéndose con la lluvia de millones que el Gobierno nos va a quitar al resto de los españoles para dárselos a los golpistas.