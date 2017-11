Rajoy: "No oí a Dastis" pero "hay algunas cosas que no se pueden romper"

Mariano Rajoy puso límites a la posible reforma de la Constitución. "No estoy dispuesto a ir de ninguna de las maneras contra la unidad, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles", subrayó en una entrevista en Cope. "No sé cómo lo dijo ni oí esas declaraciones", afirmó sobre la propuesta de Alfonso Dastis, expresada en la BBC, de ajustar la Carta Magna para "acomodar" a los independentistas.

"La voluntad de una minoría no se puede imponer", insistió el presidente. "Hay algunas cosas que no se pueden romper", añadió, no sin recordar que él "nunca" fue partidario de una reforma constitucional. Accedió a la constitución de una comisión sobre el modelo territorial en el Congreso para recabar el respaldo del PSOE de cara al artículo 155 de la Constitución.

Dicho esto, se mostró reacio a que el Estado recupere algunas competencias aunque admitió unos problemas en Educación que, en su opinión, pueden ser analizados en la comisión que echará a andar esta misma semana en el Congreso. "Hay un consenso muy mayoritario de que el sistema de las autonomías ha funcionado correctamente. Luego, podemos mejorar temas concretos, como el de Educación", según sus propias palabras.

"Si está en mis manos, esta legislatura durará cuatro años", avisó a navegantes. Nada cambiará pase lo que pase en las catalanas. Con respecto a esos comicios, llamó un día más a una participación masiva. "El Gobierno ha hecho su función y ahora le toca a la gente", dijo. Además, volvió a reivindicar su manejo de los tiempos y sacó pecho de cómo se está llevando a cabo la aplicación del 155 en la región. "Las cosas están funcionando de una manera razonable", sostuvo. Si la normalidad regresa a Cataluña, el presidente anunció una revisión al alza de las previsiones económicas nacionales para el próximo año escalando incluso al 3%.

"Hemos vivido el proceso de las grandes mentiras: no sólo no estaban preparados sino que era imposible", denunció. Y reiteró: "Es importante que vayamos a una etapa de tranquilidad". En este sentido, recordó que "todas las personas que están en prisión se pueden presentar a las elecciones porque no están inhabilitados", aunque tachó de "absurdo" que "alguna persona que estuviera en prisión" se convirtiera en consejero ya que no podría ejercer sus funciones. Admitió, además, que a sus ojos todos los promotores del golpe separatista están inhabilitados políticamente por "mentir" a los ciudadanos.

Durante la entrevista, Rajoy no disimuló su distancia con José María Aznar, rechazando sus negros augurios, y admitió que le gustaría que Policía y Guardia Civil cobraran igual que los Mossos. "Está en el interés del Gobierno hacer justicia", se comprometió.