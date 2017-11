José María Aznar ya no disimula su enorme distanciamiento con el partido del que fue presidente de honor. "El PP se refunda en el año 90, y ahora tengo que hacer esfuerzos para reconocerlo", lamenta el expresidente en una entrevista en la revista Plaza de Valencia. Además, defiende que ocho años de mandato son suficientes cuando Mariano Rajoy no descarta volver a presentarse. "Cada vez es menos importante y tiene menos influencia", se limitan a responder en Génova.

"Yo no me he distanciado del PP, a lo mejor se ha distanciado el PP de mí", señala Aznar, que ya no es más que un afiliado de base por decisión propia. Recientemente, eso sí, descartó formar un nuevo partido político aunque ensalzó "las condiciones políticas muy relevantes" de Albert Rivera, al que invitó recientemente a un acto del Instituto Atlántico que dirige.

El expresidente se desvincula de la corrupción en su formación y admite que la ha vivido con decepción. "He visto cosas que me han producido profunda tristeza, cuando no incredulidad", afirma en la citada entrevista, que recoge la agencia EFE.

Otra de las críticas a Rajoy viene por mirar para otro lado durante mucho tiempo ante la escalada separatista. "En Cataluña estamos viviendo las consecuencias de no hacer política durante mucho tiempo. Los partidos constitucionalistas han dejado de hacer política y se la han dejado al nacionalismo y al independentismo. El PP y el PSOE deberían hacer política y defender una idea nacional de España, una España europea, abierta", sostiene. Y alerta sobre la posible reforma de la Constitución: "Si se quiere abrir el debate, que se abra, pero que no sea para satisfacer a los secesionistas, sino para reafirmar la igualdad de los españoles, la solidaridad entre regiones y el estado de derecho".

Tal y como publicó este diario este martes, en Génova creen que, a día de hoy, la influencia de Aznar dentro del PP es cada vez menor. "Solo basta echar un vistazo a los cargos del partido que acuden a sus actos, prácticamente ninguno". Y, salvo él "y sus satélites", la dirección nacional considera que no hay contestación interna ante los pasos que está dando Rajoy.