Duran pregona que votará al PSC por no ser ni independentista ni constitucionalista

El exlíder de Unió Democràtica de Cataluña (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida ha confirmado este miércoles que votará al PSC en las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre y ha responsabilizado al expresidente de la Generalidad Artur Mas de haber entregado a la CUP la "agenda política de Cataluña", en referencia a la deriva separatista.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Duran i Lleida aboga por "forzar y reforzar" la "única opción" que "no forma parte de los frentes", en alusión al bloque independentista y al constitucionalista. Además, ha destacado la "generosidad" de los socialistas catalanes al integrar a varios miembros de UDC en sus listas electorales, y ha agradecido específicamente la presencia del exlíder de Unió y exconseller Ramón Espadaler como número tres de la candidatura.

"Voy a votar sin ningún tipo de complejo", ha afirmado, y ha añadido que "lo importante no es tanto la ideología como alguien que tenga la capacidad de dialogar". Así, ha asegurado que el PSC es la "única opción" con la capacidad de "conciliar" e intentar "articular algo distinto" a los dos principales bloques políticos.

Sobre las declaraciones en las que Mas se desligó ayer de la responsabilidad del la declaración de independencia, diciendo que en enero de 2016 ya no estaba al frente de la Generalidad, Durán le ha reprochado que bajo su mandato se cometió "el primer error" al "dejar y entregar a la CUP la agenda política de Cataluña".

Ha afeado también al Gobierno de Mariano Rajoy su "error político": "Hemos visto a unos pretendiendo un Estado nuevo y a otros defendiendo hasta el punto y coma el actual modelo de Estado", y ha añadido que el Ejecutivo debería haberlo "percibido desde el primer momento". No obstante, ha recalcado que Artur Mas no puede, a su juicio, eludir su responsabilidad: "Durante todo ese tiempo él es el presidente de un partido y comparte la responsabilidad, y ese partido ha tomado decisiones que son las que justifican después la respuesta del Estado", ha remachado.

Sobre las palabras del presidente de la Generalidad cesado, Carles Puigdemont, en las que reconocía que no estaban "preparados" para llevar a cabo la independencia, el exlíder de Unió ha opinado que forma parte del "nuevo relato" de cara a las elecciones: "Se reconoce que no se estaba preparado, pero siempre que se reconoce algún motivo por el que las cosas no han ido bien, a continuación siempre se culpa a alguien", ha señalado ex parlamentario europeo.

En este sentido, ha criticado la "gran irresponsabilidad" de los que fueran dirigentes catalanes: "Ignorancia no, porque se sabía, y si no ha habido ignorancia, ha habido una gran irresponsabilidad", ha zanjado. A este respecto ha subrayado que "la Unión Europea está hasta el gorro de Cataluña" y ha señalado la "incomprensión" y la "preocupación" que le han transmitido varios colegas europeos.