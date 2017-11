Según Federico Jiménez Losantos, "eso de que un Estado está por encima de lo nacional es el comunismo" y, frente a la "milonga universitaria" del "patriotismo constitucional", el presidente de Libertad Digital apuesta por uno "nacional": "Sin la nación española, es imposible sostener un régimen constitucional español. ¿Qué ha sacado la gente estos días? Una bandera de España. ¿Ha sacado una Constitución? No".

Así se ha pronunciado este miércoles, en el Auditorio de la Mutua, donde se ha celebrado la novena sesión del ciclo El necesario fortalecimiento de España, promovido por la Fundación Valores y Sociedad y por la Fundación Villacisneros, en un debate titulado "El reto ante un desafío electoral en Cataluña", moderado por la periodista Isabel San Sebastián y en el que han participado la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo; el director de El Cultural de ABC, Luis Ventoso; el periodista y escritor Arcadi Espada, y el ya mencionado Jiménez Losantos. Al acto han acudido políticos de Cs, como Miguel Gutiérrez y Félix Álvarez (Felisuco); cargos populares pretéritos, como Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja, y el presidente de VOX, Santiago Abascal.

El director de Es la mañana de Federico de esRadio ha dicho que "el 155 hay que aplicarlo en seis comunidades autónomas", y ha intentado explicar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "tenemos una conexión, que es la lengua española, desde hace mil años": "¿Por qué triunfa el castellano? Porque es el único que no se parece a los demás –idiomas que se hablaban en la península-, y por eso se le entiende. Es un latín con las vocales del vasco, enormes, abiertas, mientras los demás las adornan".

Jiménez Losantos ha definido al nacionalismo como "una enfermedad a la que le da igual la ruina de los demás, incluso la propia". Esta se cura no "con la alta inspección del Estado", sino, de primeras, "con que la gente –en Cataluña- vea por la calle a la Guardia Civil y no a los Mozos de Escuadra", y continúa con "el Ejército en la puerta del Corte Inglés". El director de Es la mañana… ha añadido que "no es que no haya existido el Estado" en la región, sino que "ha traicionado a sus ciudadanos". Además, ha apostado por "recuperar la lengua española": "El problema es que en Madrid vemos una señal en la que pone A Coruña, y no La Coruña".

Sobre la fuga de empresas, Jiménez Losantos ha dicho que cree "que la gente tiene derecho a votar con los pies, a tener miedo. El empresario crea la empresa para ganar dinero, no para ganar el cielo. Para eso se supone que está el obispo de Solsona". ¿Cómo revertir el escenario? "El problema fundamental –ha señalado- es que PP, Cs, VOX, plataformas cívicas como Libres e Iguales o Círculo Balear, todo eso tiene que confluir en una nueva representación política, y eso no se hace con un solo decreto de unificación". "Aquí, o sales con un proyecto común que incluya la seguridad y la educación como base de cualquier programa electoral, o no saldremos adelante".

La bandera de la libertad

Luis Ventoso ha dicho que las elecciones del 21-D le preocupan "más bien poco; me preocupa más cómo se va a solucionar esto a largo plazo". "Me siento inquieto: no veo ningún paso real en el país para que, a largo plazo, se vaya a ganar esta batalla", ha añadido. Según el periodista de ABC, a "un nacionalismo sólo lo frenas de verdad confrontándole a otro".

Arcadi Espada ha discrepado con Ventoso en este sentido: "Yo creo que la respuesta más brillante al nacionalismo es Europa, la construcción europea". El periodista catalán ha dicho que "el nacionalismo es una enfermedad española ante la que nosotros tenemos que reaccionar", y ha señalado cómo, ahora, la bandera española en Cataluña, pese a "arrastrar lo que arrastra", se ha convertido en un símbolo de libertad. "La bandera española no arrastra lo que arrastra; aquellos que arrastran lo que arrastran son los que han arrastrado la bandera de España", le ha respondido Jiménez Losantos.

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que "sería un milagro" que el constitucionalismo ganara en las elecciones del 21-D, y que estas no tienen por qué ser la solución a los males que padecen Cataluña y el resto de España: "Un triunfo de la izquierda radical populista con ERC tampoco augura nada bueno". La portavoz de Libres e Iguales ha acusado a los empresarios de tener una responsabilidad "inmensa" en el procés –"no sólo en Cataluña"- y ha remarcado la importancia del poder "que viene de abajo": "Que La Caixa haya tenido que irse de Cataluña no es porque, de pronto, tenga un ataque de lucidez. Eso es porque los ciudadanos de a pie empezaron a sacar el dinero de la caja".