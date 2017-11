La Justicia obliga al 'conseller' Méndez de Vigo a devolver a Aragón el 'Tesoro de Sijena'

Una vez que el Gobierno ha tomado las riendas de la Generalidad, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca ha decidido dirigirse a Íñigo Méndez de Vigo, como responsable de Cultura de Cataluña, para exigirle que proceda a la devolución del conocido como "tesoro de Sijena" y acabe así con años de insumisión. Se trata de una valiosa colección histórico-artística perteneciente al monasterio del mismo nombre y situado en el pequeño municipio oscense de Villanueva de Sijena.

Hace apenas una semana, dicho Consistorio solicitó por vía judicial que el Gobierno central pusiese fin al "desacato continuado" en el que lleva instalada la Generalidad desde hace más de dos años, al negarse sistemáticamente a cumplir las órdenes de los juzgados para que devolviera las 97 obras de arte aragonesas, que, según sentencia, fueron adquiridas ilegalmente por la Administración catalana entre 1983 y 1994. El Consistorio volvía a presentar esta reclamación toda vez que entendía que, tras la aplicación del 155, era al mninistro Méndez de Vigo, como nuevo responsable de Cultura de Cataluña, al que le correspondía acabar con estos reiterados desacatos.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca da la razón al Ayuntamiento altoaragonés y reclama al Gobierno central que entregue las 44 obras que a día de hoy continúan retenidas en el Museo de Lérida. Así lo ha confirmado a Es la tarde de Dieter Jorge Español, el letrado que representa al Ayuntamiento, que hace especial hincapié en que dicho auto conmina al Ejecutivo a hacerlo incluso con el auxilio de las fuerzas de seguridad si fuera necesario.

En este sentido, el escrito del juez reclama "un cronograma de actuación para el retorno de los bienes, con el diseño del dispositivo de seguridad y de traslado de los mismos, incluyendo tiempos, actuaciones, medidas de seguridad y traslado" para garantizar la ejecución de dicha orden e incluso contempla la actuación de la policía judicial "si finalmente las autoridades competentes no atendieran lo acordado".

Se trata de un punto que el representante del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena considera especialmente relevante, ya que, a su juicio, el Gobierno central "no lo tendrá fácil". Y es que, a pesar de que Méndez de Vigo haya pasado a presidir el consorcio del Museo de Lérida, el Ejecutivo no tiene la mayoría. Entre los socios también se encuentra el Obispo de Lérida, la Diputación, el Ayuntamiento, la Comarca…. Precisamente por eso, Jorge Español subraya la importancia del auto del juez, ya que "si el ministro encontrara oposición, tendría el auxilio de la fuerza pública para sacar las obras por la fuerza si fuera necesario". Algo que, según el letrado, va a ser inevitable "porque el Museo de Lérida no está por la labor de devolverlas".