El presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha recibido este jueves el Premio Ayuda 11-M –que otorga la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M- en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, por, según el presentador, Íñigo Molero, liderar "un medio de comunicación que ha estado con nosotros siempre de forma incondicional, que nos ha hecho sentir siempre en su casa".

La vicepresidenta de la asociación, Angelines Coca, entregó al director de Es la mañana de Federico de esRadio el galardón. Este arrancó su discurso diciendo que, en el 11-M, "no murieron solamente 200 personas; se mató a 200 personas para acabar con el rumbo político de España". "Son como las 900 asesinadas por la ETA –continuó Jiménez Losantos-. Recuerdo haber conocido a Zoido cuando mataron a Jiménez Becerril en Sevilla. Había una conciencia clara de que las muertes no eran en vano. Cuando uno muere por una buena causa, la causa lo merece siempre que se guarda el recuerdo de esa causa".

"No sabemos la verdad"

Jiménez Losantos dijo que en la mañana de este jueves, "cuando veía las últimas novedades sobre la masacre de Las Ramblas, era todo un déjà vu. Esta historia ya la hemos visto". "Tiene una primera víctima, que es el muerto, claro; pero tiene una segunda, que es la verdad", agregó.

El presidente de LD insistió en que "no sabemos la verdad del 11-M, no sabemos quién ha sido. Y hay 200 muertos a los que lloramos y no sabemos quién los mató. Igual que hay 300 muertos de la ETA que no han sido investigados", denunciando que "sigue sin haber justicia, y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel porque estuvo en cuatro vagones a la vez, lo cual lo coloca muy cerca del papado".

"Muchos han olvidado que eso sucedió y que sucedió por un motivo político: echar a un Gobierno de España. Y mientras no recordemos cuándo empezó a torcerse, es imposible que hagamos justicia a las víctimas del 11-M", agregó.

El papel del periodismo

El director de Es la mañana... recordó al periodista Fernando Múgica, "el primero que desveló las patrañas, la desinformación", y criticó el papel que han tenido, en general, los medios de comunicación en este sentido: "Por desgracia, por frivolidad, a veces nos olvidamos de lo fundamental. Lo único que no se puede olvidar nunca es que han matado a alguien. Además, los muertos regresan".

En este sentido, Jiménez Losantos dijo que "la obligación de un grupo de comunicación es guardar la memoria del día a día" y se comprometió a hacerlo desde LD, recordando que "a los del 11-M los mataron por ser españoles, y eso no se debe olvidar".

Moris: "El 11-M fue un atentado contra el pueblo español"

Además de Jiménez Losantos, la AAV11M ha condecorado a la doctora Isabel Casado, subdirectora del Samur; a dieciséis jóvenes involucrados con proyectos internacionales vinculados a las víctimas del terrorismo, y Gabriel Moris, víctima y perito en el juicio. Este dijo que "cada día se confirma más que el 11-M fue un atentado contra el pueblo español", añadiendo que "no podemos olvidar que hace 13 años asistimos en Bruselas al nacimiento de esta asociación, y compartimos la esperanza, hoy realidad, para ayudar a las víctimas".

Por su parte, el ministro Zoido señaló que "es muy necesario reconocer la labor en favor de las víctimas del terrorismo". A Moris le dijo que "has demostrado como padre estar luchando por saber qué pasó y, sobre todo, por vivir con tu familia la tragedia de haber perdido un hijo en esas circunstancias". También tuvo palabras para Jiménez Losantos: "Muchas gracias, presidente, por estar aquí y por mantener ese compromiso con la defensa de las víctimas del terrorismo".