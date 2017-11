"Se pueden manipular las elecciones hackeando los sistemas de voto en cuestión de minutos"

"Es creíble la sospecha de que el gobierno ruso esté detrás" de los mensajes en redes sociales para promover el referéndum ilegal. Así se pronunció este jueves en Casa de Herrero el socio y director del departamento de auditoría de la empresa Security Auditors. "Cuando estamos viendo casos tan generalizados y con una intención tan directa está claro que son grupos bien organizados y seguramente están dirigidos por un gobierno, como ya se ha visto también en otras ocasiones. Supongo que tarde o temprano llegaremos a esclarecerlo, pero sí que la idea pinta por esta línea".

Es complicado saber quién está detrás de todo esto pues fuera de la UE no rige la misma legislación comunitaria a este respecto. Sí se sabe que se ha "generado mucho tráfico proveniente de territorio ruso o de otros, como por ejemplo Venezuela", pero las autoridades españolas no se atreven a decir abiertamente quién está detrás de esos movimientos. No obstante, el origen está claro: se sitúa en Rusia y Venezuela.

Vicente Aguilera lanzó además un mensaje preocupante: se pueden manipular las elecciones. ¿Cómo? "Por un lado, intentando manipular la opinión pública, ya sea a través de bots, publicando mucha información y contenido, intentando desestabilizar a esa opinión o bien accediendo, por ejemplo, al correo personal de un senador o de un colaborador directo del presidente para volcar información sensible o privada que pueda desestabilizar a un partido concreto".

Por último hay una tercera forma para hacerlo, "a través de un hackeo real, por ejemplo atacando los sistemas electrónicos de voto o los sistemas de voto en general, que son realmente fáciles". En un congreso de expertos en la materia en EEUU, "hemos visto cómo se pueden hackear en cuestión de minutos -o en el peor de los casos, en cuestión de horas- los sistemas de voto".