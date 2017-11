La vida monacal de Junqueras en la cárcel: "Dedico mi tiempo, como católico, a la oración"

El exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, ha escrito una carta al The Times, de la que se hace eco El Mundo, en la que cuenta que pasa los días en la cárcel de Estremera dedicándose "a la reflexión y, afortunadamente como católico, a la oración".

El de ERC dice que tiene "tiempo para pensar en el pasado pero también en el futuro" y lamenta no haber podido ver a otros exconsejeros, con la excepción de Carles Mundó, con quien comparte celda. Sobre la comunicación "con el mundo exterior", cuenta que "es muy limitada: sólo podemos hablar 50 minutos a la semana por teléfono y no he visto a mis hijos".

En la misiva, Junqueras acusa al Gobierno de Rajoy de usurpar el de Cataluña, subrayando que "nadie lo votó" y señalando como culpables al PP y al PSOE, quienes "han optado por la represión, suspendiendo las libertades, liquidando nuestras instituciones y enviándonos a prisión". También señala a la Justicia española y, en concreto, a la juez Carmen Lamela, quien "sólo necesitó cinco minutos de nuestro testimonio antes de anunciar su decisión".